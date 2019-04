Text: ARD und Holger Kasnitz · Fotos: Holger Kasnitz · Jürgen Drews übernimmt Gastrolle bei der ARD-Daily-Novela „Rote Rosen“ · Der König von Mallorca, einer der erfolgsreichsten deutschen Schlager-Stars bei Filmaufnahmen in Lüneburg in der Studio Hamburg Serien Werft. In vier Folgen die im Sommer 2019 gesendet werden sollen, wird Jürgen Drews zusehen sein. Er spielt sich selbst.Erika (Madeleine Lierck-Wien) ist hin und weg, als sie erfährt, dass Schlagerstar Jürgen Drews in der Stadt ist. Sie versucht vergeblich, Kontakt mit dem Sänger aufzunehmen.

Er hatte von Erika mal ein Glücks-Halstuch bekommen und schuldet ihr dafür seit Jahrzehnten noch ein Picknick. Man könnte meinen, sie sei sein größter Fan – oder steckt mehr dahinter.

Plötzlich ist Jürgen’s geliebtes Banjo im Hotel verschwunden und es meldet sich ein Erpresser.

Wie die Geschichte ausgeht, sehen sie im Sommer ab Folge 2922 (voraussichtlicher Sendetermin: 9. Juli 2019, 14:10 Uhr im Ersten)).

Jürgen erzählte mir in einem Gespräch in Lüneburg, dass er nicht mehr so viel mit dem Auto zu seinen Auftritten fährt. Er ist jetzt oft mit der Bahn unterwegs. Seine Ehefrau Ramona holt ihn dann vom Bahnhof ab.