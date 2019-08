Foto: TBF/Holger Kasnitz · Karl-May-Spiele Bad Segeberg, 200 000. Besucher wird erwartet · Auf ihn wartet bei der Vorstellung am Sonntag, „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“, eine Reise in die Rocky Mountains (USA). In der 20. Vorstellung wurde die 100 000. Besucherin der diesjährigen Inszenierung im Freilichttheater am Kalkberg begrüßt. Nach nur 17 weiteren Vorstellungen erwarten die Karl-May-Spiele am kommenden Sonntag, den 4. August, um 15 Uhr bereits den 200 000. Besucher. „Wir freuen uns sehr, dass der 200 000. Besucher bereits vier Vorstellungen früher begrüßt werden kann, als in der Rekordsaison 2018,“ so ein Sprecherin.Auf den Jubiläumsgast wartet eine zehntägige Reise in die USA. Der Gewinner und eine Begleitperson werden neben der Millionenstadt Denver die beeindruckende Bergwelt und einige der größten Naturwunder Amerikas erkunden: den Rocky Mountains Nationalpark und den Yellowstone Nationalpark. Außerdem besuchen sie Salt Lake City. Hier fanden 2002 die Olympischen Winterspiele statt.

Termin: Sonntag, 4. August 2019, 15.00 Uhr

Ort: Freilichttheater am Kalkberg, Karl-May-Platz, Bad Segeberg

am 2. August 2019, 11:06 Uhr