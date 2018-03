Das Gewinnspiel bzw. die Kartenverlosung für das HAIR-Musical am 25.03.2018 in Hamburg ist beendet! Gewonnen hat Ute S.-V. aus 23554 Lübeck. Herzlichen Glückwunsch. Die Gewinnerin meldet sich bitte bei unserem Fotografen Holger Kasnitz, der den Gewinnernahmen und die Eintrittskarten beim Musical Hair in Hamburg an der Abendkasse hinterlegen läßt. Näheres ist in der E-Mail zu lesen, die wir an die Gewinnerin versandt haben.

am 18. März 2018, 09:21 Uhr