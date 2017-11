Kinder- und Jugendbibliothek im November – Kürzlich konnte gemeinsam mit vielen Jugendlichen die Erweiterung im hinteren Teil der Kinder- und Jugendbibliothek eröffnen. Auch im Zukunft wollen wir mehr Aktionen und Veranstaltungen für Jugendliche anbieten.

Im November sind wieder ganz viele Geschichten im Gepäck, mit denen die etwas jüngeren Kinder verzaubern wollen. Ein Highlight erwartet alle Interessierten mit dem Auftritt des Kindertheaters Pina Luftikus im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen am 15.11. Alle Kinder zwischen 4 und 10 Jahren sind dann herzlich eingeladen, dem Stück „Ein Mond für die Prinzessin“ zu lauschen. Aufgrund der begrenzten Platzzahl bitten wir um eine Voranmeldung.

Das Bilderbuchkino entführt uns dieses Mal mit seinen Geschichten in den herbst- und eventuell schon vorweihnachtlichen Wald. Achtung: das Bilderbuchkino findet am 23.11. statt und nicht, wie ursprünglich auf den Flyern angekündigt, am 16.11.!

Bitte beachten Sie außerdem, dass die Kinder- und Jugendbibliothek aufgrund von (Schul-)Veranstaltungen im Rahmen der Kinder-und Jugendbuchwochen im November zu folgenden Zeiten geschlossen ist:

Mi, 15.11.2017, von 13 bis 19 Uhr

Do, 23.11.2017, von 10 bis 11.30 Uhr

Fr, 24.11.2017, von 10 bis 11 Uhr

Die Rückgabe entliehener Medien kann in dieser Zeit in der Erwachsenen-Abteilung im Erdgeschoss erfolgen. Wir bitten um Verständnis.

Zum Schluss noch ein kleiner Ausblick in den Dezember: Am 7.12. wird wieder unser beliebtes Weihnachtsbasteln stattfinden. Interessierte Kinder können dafür ab dem 6.11. angemeldet werden!

Veranstaltungskalender hier: Veranstaltungskalender November

Informationen und Voranmeldungen unter :

Hansestadt Lübeck

Bibliothek der Hansestadt

Kinder- und Jugendbibliothek

Hundestraße 5-17, 23552 Lübeck

Tel.: 0451 122 -4176

stadtbibliothek@luebeck.de

anja.schnerr@luebeck.de