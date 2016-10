„KunstBetriebe 2“: Ausstellung in Lübeck symbolisiert Gemeinsamkeiten in Unternehmen und in der der Region – Wie fließend der Übergang zwischen Kunst und Wirtschaft ist, belegt das Projekt „KunstBetriebe 2“. In nahezu jedem Betrieb gibt es Materialien, aus denen Künstler Objekte herstellen können, die zu einer ganz anderen Betrachtung der eigenen Arbeit und Unternehmenskultur einladen. Bereits zum zweiten Mal haben zwölf Künstler in dem von Bettina Thierig initiierten Projekt „KunstBetriebe“ den Belegschaften neue Einblicke auf das Unternehmen gegeben und damit Kultur und Wirtschaft ein Stück weit zusammengeführt. Die Ergebnisse sind bis Sonntag, 13. November 2016, in der Kunsthalle St. Annen in Lübeck zu sehen. An der Vernissage am Freitag, 30. September 2016, nahmen unter anderem die Künstler und ihre Projektpartner aus der Wirtschaft teil.

„Grundsätzlich geht es darum, das Verständnis zwischen Kulturschaffenden und Unternehmen füreinander zu erhöhen“, sagte Lars Schöning, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, bei der Ausstellungseröffnung mit insgesamt rund 100 geladenen Gästen. „In den Betrieben steigt die Identifikation der Belegschaft mit dem Arbeitgeber deutlich durch einen völlig neuen Blick auf die eigene Tätigkeit und die Produkte. Dieses Projekt erhöht die Attraktivität der Unternehmen für Fachkräfte, da es einen besonderen Mehrwert gibt“, so Schöning.

„Die zwölf Arbeiten zeigen ein breites Spektrum skulpturaler Herangehensweisen und Sichtweisen und bieten einen interessanten Einblick in die Möglichkeiten bildhauerischen Arbeitens“, erläuterte Projektleiterin Bettina Thierig. „Allen gemeinsam ist, dass sie einen realen Körper darstellen und damit dem Betrachter die Möglichkeit zu einer wirklichen Begegnung bieten.“ Thierig hofft, dass viele Besucher die Möglichkeit einer Begegnung mit diesen besonderen Skulpturen in Lübeck wahrnehmen.

Zufrieden zeigte sich Lars Schöning damit, mit „KunstBetriebe 2“ einen Bogen entlang der Fehmarnbelt-Achse von Hamburg über Stormarn, Lübeck und Ostholstein nach Lolland geschlagen zu haben. „Die Region wächst zusammen, und die Kultur leistet dazu einen wichtigen Beitrag.“ Das finde auch seinen Ausdruck in der Projektpartnerschaft: Die Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH als Projektträgerin habe sich finanziell und organisatorisch beteiligt. Sie wirke vor allem in den Kreisen Ostholstein und Stormarn sowie im Norden Hamburgs, und die Possehl-Stiftung stehe für die Hansestadt Lübeck. Auch die Stiftung der IHK zu Lübeck „Pro Economia“ beteiligt sich.

Zwölf Künstlerinnen und Künstler – zwölf Betriebe. Das von der Lübecker Künstlerin Bettina Thierig initiierte Projekt „KunstBetriebe“ fand bereits bei seiner ersten Auflage 2012 große Beachtung in Wirtschaft, Kultur und Öffentlichkeit. Bei der zweiten Auflage kamen Bildhauerinnen und Bildhauer wieder mit Unternehmen zu einem gemeinsamen Vorhaben zusammen. Die Aufgabe war es, mit dem Material des Betriebes eine künstlerische Idee zu entwickeln und eine Skulptur im Unternehmen zu erstellen. Im Zuge des Projektes entstanden wie vor vier Jahren auch dieses Mal aus ungewöhnlichen Materialien spektakuläre Skulpturen.

Das Projekt „KunstBetriebe“

Der Name ist Programm: Künstler erstellen Skulpturen aus den Werkstoffen von Betrieben. Diese besondere Projektidee von Bettina Thierig startete im Juni 2015 in die zweite Runde – mit zwölf Künstlern und Betrieben. Unterstützung erhält die Lübecker Künstlerin von der Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH, der Stiftung der IHK zu Lübeck „Pro Economia“ und der Possehl-Stiftung. Projektträger ist die Stiftungen der Sparkasse Holstein gGmbH. Das Projekt endet in diesem Jahr mit drei abschließenden Ausstellungen.

Weitere Informationen zum Projekt: www.ihk-sh.de, Dokument-Nummer: 2699638

KunstBetriebe Ausstellungen:

Kunsthalle St. Annen: Vom 1. Oktober bis 13. November 2016

Eröffnung: 30. September 2016 um 18 Uhr

Annenstraße 15, 23552 Lübeck

Geöffnet: dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr

www.kunsthalle-st-annen.de

Galerie im Marstall Ahrensburg: Vom 20. November bis 18. Dezember 2016

Eröffnung: 20. November um 11.30 Uhr

Lübecker Str. 8, 22926 Ahrensburg

Geöffnet: Mittwoch, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

www.galerie-im-marstall.de