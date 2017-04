Der Liberale Stammtisch am 03.05.2017 im „Kleinen Winkler“ in Travemünde -Gast beim nächsten Liberalen Stammtisch am 03.05.2017 wird der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion Christopher Vogt sein.Christopher Vogt ist seit 2009 Mitglied des Schleswig-Holsteinischen Landtags und darüber hinaus wirtschafts-, arbeits-, verkehrs- und jugendpolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion.Seit 2012 ist er zudem Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Themenbereiche Wissenschaft und Hochschule.

Der Liberale Stammtisch wird am 03.05.2017 um 17.00 Uhr im „Kleinen Winkler“ in der Vorderreihe in Travemünde in gewohnt lockerer Atmosphäre stattfinden. Die bevorstehende Landtagswahl wird einen thematischen Schwerpunkt bilden. Aber auch Travemünder Themen werden nicht zu kurz kommen, wenn die Freunde des Liberalen Stammtisches zu ihrem monatlichen Treffen zusammen kommen.

Gäste sind herzlich willkommen. Gastgeber ist der baupolitische Sprecher der FDP-Bürgerschafts-Fraktion, Thomas-Markus Leber.