Linker Nachbarschaftstreff in St. Lorenz · DIE LINKE lädt wieder zum linken Nachbarschaftstreff in St. Lorenz ein. Am, Dienstag, den 30. Mai um 19 Uhr beginnt die Veranstaltung im Nachbarschaftsbüro Hansering 20b. Bürgerschaftsmitglied Ragnar Lüttke von der Fraktion FREIE WÄHLER DIE LINKE wird vor Ort sein und über die aktuelle Ereignisse aus der Bürgerschaft berichten. (Schlachthof, Erbbaupachtzins usw.)Mit 5,7 % der Stimmen hat DIE LINKE. zur Landtagswahl in Lübeck ein gutes lokales Ergebnis erzielt. In St. Lorenz Süd waren es 8,6% – überdurchschnittlich. „Können wir dieses Ergebnis bis zur Kommunalwahl im Mai 2018 halten und eventuell sogar noch ausbauen, ziehen wir in guter Fraktionsstärke zum dritten Mal in Folge in die Lübecker Bürgerschaft ein,“ so Ragnar Lüttke.

Bereits jetzt ist es deshalb wichtig in die Vorbereitung der Kommunalwahl zu gehen und Präsenz in den Stadtteilen zu zeigen. Deshalb bauen wir die Arbeit unserer Stadtteilgruppen – bereits zum dritten mal in St. Lorenz mit unserem Nachbarschaftstreff,“ so Ragnar Lüttke weiter.