Archivfoto: TBF/Holger Kröger · Fahrradtiefgarage unterm Bahnhofsvorplatz. „Warum die Fahrräder nicht unter den Vorplatz bringen?“, sagt Andreas Zander, stellvertretender Vorsitzender des Bauausschusses. Er kenne das Konzept einer Tiefgarage für Fahrräder aus Basel in der Schweiz. „Es ist ein spannendes Konzept. Das könnte man in Lübeck auch machen. Der Bahnhofsvorplatz bietet sich geradezu an. Damit wäre auch das Chaos vom Bahnhofsvorplatz beseitigt. Wir müssen endlich mit einer Lösung vorrankommen.“Die Fahrradgarage könnte nach der Vorstellung des CDU-Mannes helle Räumlichkeiten mit sicheren Abstellboxen für E-Bikes, eine Fahrradwerkstadt und einen Fahrradverleih beheimaten. Pendler könnten sich gegen eine geringe monatliche oder jährliche Gebühr fest Stellplätze mieten. Das würde auch Diebstahl und Beschädigungen an Fahrrädern stark reduzieren. „Das Beste an dem Konzept: 60 Prozent der Baukosten übernimmt der Bund. Weitere Förderungen sind möglich“, so Zander, der mit seinem Vorschlag die Diskussion um sichere Fahrradabstellplätze am Bahnhof neu entfachen will, abschließend.

am 16. März 2020, 19:09 Uhr