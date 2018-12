Luisa ist hier!

Auf Antrag von CDU und SPD hat die Bürgerschaft in ihrer letzten Sitzung in

diesem Jahr beschlossen, dass Luisa zukünftig auch in Lübeck Frauen, die sich

beim Feiern in öffentlichen Kneipen oder Bars bedrängt fühlen, unmittelbar

und diskret Hilfe leistet. In über 50 Kreisen und Städten im deutschsprachigen Raum ist das Projekt

Luisa bereits umgesetzt. Luisa ist ein Hilfsangebot für Frauen in der Partyszene,

die aus einer unangenehmen Situation heraus möchten. Mit der Frage „Ist Luisa

hier?“ können sich Frauen ans Personal wenden und bekommen unmittelbar

und diskret Hilfe. Die Frau entscheidet selbst, welche Hilfemöglichkeit sie in

Anspruch nehmen will, z.B. ein Taxi oder Freunde/Freundinnen rufen.

Dazu sagte Dr. Carsten Grohmann, der sozialpolitische Sprecher der CDU

Bürgerschaftsfraktion:

„Mit Luisa etablieren wir einen weiteren Baustein, der unsere Stadt etwas

sicherer macht. Luisa richtet sich speziell an das Sicherheitsbedürfnis von

Frauen und ergänzt die bestehenden Hilfs- und Beratungsangebote. Für uns ist

es wichtig, dass die Ergebnisse der gerade in Münster durchgeführten

Evaluation bei der Umsetzung des Konzeptes hier in der Hansestadt

berücksichtigt werden. Das Hilfsangebot kann nur erfolgreich sein, wenn

möglichst viele Bars, Kneipen und andere Gastronomiebetriebe mitmachen.

Das Projekt Luisa ist nur eine von vielen Maßnahmen, mit der wir als CDU das

persönliche Sicherheitsempfinden der Menschen in der Hansestadt steigern

und Angsträume verringern wollen. Für uns ist die uneingeschränkte und

angstfreie Teilnahme am öffentlichen Leben ein zentraler Punkt sozialer

Sicherheit. Die soziale Sicherheit bildet gerade in Städten einen wichtigen

Indikator für Lebensqualität. Und die wollen wir doch alle verbessern.“