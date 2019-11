Foto: TBF/Holger Kröger · Vortrag in der VHS Lübeck am 21. November 2019 · Was man gegen unerwünschte Werbung tun kann, zeigt der Rechtsexperte Dr. Boris Wita in einem Vortrag am 21. November 2019, von 16 bis 17.30 Uhr. Die Belästigungen im Briefkasten, Im E-Mailpostfach oder am Telefon kann minimiert werden.

Der Vortrag findet in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein in der VHS Lübeck, Hüxstraße 118-120 statt. Dank der Förderung des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ist der Vortrag kostenfrei.

am 13. November 2019, 22:47 Uhr