Midyatli: Chaostage in der CDU gehen weiter · Zur der Meldung, dass Annegret Kramp-Karrenbauer in Zukunft nicht als Parteivorsitzende und Kanzlerkandidaten zu Verfügung stehen wird, erklärt Serpil Midyatli als stellvertretende Parteivorsitzende und SPD-Landesvorsitzende:Mit der Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer, in Zukunft nicht mehr als Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin zur Verfügung zu stehen, gehen die Chaostage in der CDU weiter. Die Partei ist Führungs- und Richtungslos. Gleichzeitig besorgt es mich, dass die CDU eine Vorsitzende verliert, die für eine klare Abgrenzung nach Rechts steht. Unter einem neuen Vorsitz ist eine weitere Öffnung zur AfD möglich. Zudem erinnert mich diese Ankündigung an den Rücktritt von Andrea Nahles oder die Schmähkritik gegenüber Saskia Esken. Frauen in politischen Spitzenpositionen werden mit besonderer Gnadenlosigkeit behandelt. Wir brauchen einen Wandel in dieser Kultur!“

am 10. Februar 2020, 17:44 Uhr