Archivfoto: TBF/Holger Kasnitz · Motorradgottesdienst am Sonntag, den 16.06.2019, in Hamburg – Neustadt mit anschließender Konvoifahrt in Richtung BuchholzAm Sonntag, den 16.06.2019, wird der Straßenzug Ludwig-Erhard-Straße zwischen Holstenwall und Rödingsmarkt in der Zeit von ca. 09:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr wegen des diesjährigen Motorradgottesdienstes für den Fahrverkeh voll gesperrt. Je nach Anzahl der teilnehmenden Kräder kann es auch zu einer über den Kreuzungsbereich Holstenwall hinaus gehenden Sperrung des Millerstordamms bis zum Millerntorplatz, sowie zu einer Vollsperrung des Holstenwalls zwischen Ludwig-Erhard-Straße und Enckeplatz kommen. In der Abfahrtsphase des Konvois wird darüber hinaus ab ca. 13.00 Uhr auch die Willy-Brandt-Straße bis ca. 16.00 Uhr voll gesperrt.

Der Veranstalter erwartet ca. 30.000 Teilnehmer.

Es erfolgt eine örtliche Ableitung.

Motorradkonvoi:

Fahrtstrecke:

Ab ca. 13.00 Uhr schließt sich an den Gottesdienst ein Motorradkonvoi auf folgender Strecke an:

Ludwig-Erhard-Straße – Willy-Brandt-Straße – Amsinckstraße – Billhorner Brückenstraße – A 255 – Kreuz Hamburg Süd A1 Landesgrenze HH/NS – AS Dibbersen – B 75 – Buchholz i.d. Nordheide – Nordring – Gelände Firma Möbel Kraft .

Innerstädtischer Verkehr:

Mit Start des Konvois ist eine Querung der Fahrtstrecke für ca. 1½ Stunden nicht mehr möglich. Dieses gilt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer.

Aufgrund der Aufstellungsreihenfolge des Konvois kann der Individualverkehr aus Richtung Osten über die Willy-Brandt-Straße kommend in Richtung Westen bis zum Rödingsmarkt fahren und wird hier dann über die Achsen

Graskeller, Kaiser-Wilhelm-Straße, Sievekingplatz und Baumwall, Vorsetzen, Johannisbollwerk, Bei den St. Pauli Landungsbrücken

um die Veranstaltungsflächen herumgeleitet.

Autobahn 255 in Richtung Süden

Ab ca. 13.00 Uhr wird die BAB 1 ab Norderelbbrücke in Fahrtrichtung Süden und die Zufahrt von der BAB 252 Georgswerder in Fahrtrichtung Süden zum AK Süd auf die BAB 255 für den Individualverkehr gesperrt.

Eine Auffahrt auf die BAB 255 in Richtung Süden über die BAB 252 Georgswerder zum AK Süd ist während der Konvoidurchfahrt nicht möglich.

Mit erheblichen Zeitverlusten ist zu rechnen, eine Zeitreserve sollte eingeplant werden.

Umleitungsempfehlungen

Fahrverkehr

Mit Beginn der Abfahrt des Konvois werden ortskundige Fahrzeugführer gebeten, die Fahrtstrecke weiträumig zu umfahren.

Ost-West-Verbindung

Für den Ost-West-Verkehr stehen folgende Straßenzüge zur Verfügung:

Im Norden: Holsteiner Chaussee – Oldesloer Straße – Swebenweg – Krohnstieg

Im Süden: Palmaille – Hafenrand – Dovenfleet – Meßberg – Deichtorplatz und Gegenrichtung

Nord-Süd-Verbindung

Für den Nord-Süd-Verkehr stehen folgende Straßenzüge zur Verfügung:

Schleswiger Damm – Frohmestraße – Niendorfer Marktplatz – Kollaustraße – Siemersplatz – Lokstedter Steindamm – Hoheluftchaussee – Grindelberg – Grindelallee – Edmund-Siemers-Allee – Theodor-Heuss-Platz – Alsterglacis – Kennedybrücke.

Anfahrt Flughafen Hamburg:

Der Flughafen Hamburg kann

aus Richtung Süden nach Verlassen der BAB 7 / AS Schnelsen – Oldesloer Straße und weiter im Verlauf Ring 3 der Ausschilderung Flughafen folgend oder

über die BAB 1 / AS Stapelfeld – Sieker Landstraße und weiter im Verlauf Ring 3 der Ausschilderung Flughafen folgend

aus Richtung Norden über BAB 7 / AS Schnelsen-Nord und weiter im Verlauf Ring 3 der Ausschilderung Flughafen folgend oder

über die B 4 / B 432.

erreicht werden.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Während des Konvois wird den Kunden des ÖPNV in Hamburg-Mitte und Süd empfohlen, mit den U- und S-Bahnen und nur in Ausnahmefällen mit Bussen ihr Fahrziel zu erreichen.

Aktuelle Informationen können über die Hamburger Hochbahn Tel.: 040 – 19449 erfragt werden.

Mit starken Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen!

Ein Verkehrsinfotelefon der Polizei Hamburg ist am Veranstaltungstage ab 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr unter der Rufnummer

040 – 428 65 65 65

eingerichtet.

Ansprechpartner:

Lars Lemke, MOGO-Pastor

T: 040 709 752 92;

M: 0151 40 47 70 74

Lars.lemke@mogo.de