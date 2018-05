Musical: „Die Perfekte Welt“ · Vom 31. Mai bis zum 02. Juni lädt das Musiktheater des Ostsee-Gymnasiums Timmendorfer Strand in Kooperation mit Studierenden der Musikhochschule Lübeck zum alljährlichen Musical ins Maritim Seehotel in Timmendorfer Strand ein. In diesem Jahr präsentieren 26 Darsteller im Alter von 14 bis 18 Jahren das selbstgeschriebene Stück „Die Perfekte Welt“. Hier werden die Gäste in eine Welt entführt, in der ihnen unter anderem die ewige Jugend, atemberaubende Schönheit und die treu‘ste Liebe versprochen wird. Drei Redakteuren der OGT-Schülerzeitung wird allerdings relativ schnell klar, dass diese Perfektion nur eine Fassade ist. Begleitet wird das Stück von vielen Filmhelden wie Cinderella, Schneewittchen oder Pocahontas. Backstage singen sie über ihre Probleme und Wünsche. Ob sie erfüllt werden? Karten für „Die Perfekte Welt“ gibt es bereits ab zwölf Euro im Online-Shop unter www.ostsee-gymnasium.de.

Auch in diesem Jahr freut sich das Ostsee-Gymnasium über die hervorragende Kooperation mit der Musikhochschule Lübeck. Das Musiktheater hat eine langjährige Tradition an unserer Schule. Beteiligt am Projekt sind in diesem Jahr neben den 26 Darstellern und den 13 Mitgliedern des Or-

chesters noch sieben Studierende des Faches Popgesang an der MHL, 17 Schüler des ästhetischen Pro?les des OGTs, zwei Choreographen und eine Motivationstrainerin. Sie arbeiten das gesamte Projekt unter der Leitung von Dr. Axel Ster (OGT) und Prof. Bernd Ruf (MHL) aus. Das Team begann bereits im Herbst mit regelmäßigen Treffen, bei denen die Story, Musik, Bühnenshow und alles andere, was zu einem Musical gehört erarbeitet wurde. Im November wurden dann die Darsteller nach einem Casting ihrer Rolle zugewiesen. Seitdem finden wöchentlich zwei Proben à zwei Stunden am Nachmittag statt.

Zudem gab es im März ein Probenwochenende, an dem vom Freitagabend bis zum Sonntagabend intensiv am Gesang, Tanz, Schauspiel und Bühnenbild gearbeitet wurde. Im Mai wird ein weiteres

Probenwochenende statt ?nden. Nur wenige Tage vor der Premiere ?nden diese im Maritim statt, vorher in den Musikräumen oder der Sporthalle.

Finanziell wurde das Projekt von der Ulbrich und Wessel Stiftung, der Sparkasse-Holstein und dem OGT-Förderverein unterstützt. Die Plakate wurden von der Werbeagentur „artseid“ entworfen und bezahlt. Eine nur für das OGT-Musical angefertigte Nachrichtensendung produzierte RTL 2. Alle Kostüme wurden mit viel Handarbeit von einer Darstellerin genäht. Der Kartenverkauf wird von einigen Schülerinnen und Schülern umgesetzt.

Vor dem eigentlichen Beginn des Musicals betreten die beiden Adoptivschwestern Emma und Martha den Saal. Hier wird klar, unterschiedlicher könnten die Beiden wirklich nicht sein! Martha zum Beispiel liebt Pink, Glitzer und Puppen über alles, während Emma all dies nicht ausstehen kann. Martha hat blonde Haare, während Emmas schwarz sind. Doch trotzdem ist es Emma, die in die Perfekte Welt will. Sie will einfach weg von Zuhause. Ihre Schwester begleitet sie, um sie wieder mit nach Hause zu holen, denn sie ?ndet Emmas Idee schwachsinnig. Zumindest am Anfang… Mit einem großen Spektakel auf der Bühne begrüßt Moderator und Gründer der Perfekten Welt, Robert Wunderlich die Gäste im Saal. Was sie nicht wissen ist, dass sie sich am Ende des großen Medleys bekannter Filmhits bereits in der Perfekten Welt befinden.

Hier können die Gäste Selfies mit Cinderella, ein Buch mit Belle lesen oder mit Herkules ein paar Gewichte stemmen. Alle und alles scheint friedlich und glücklich.

Zumindest bis sie ihr wahres Gesicht zeigt: Katja-Irina. Sie ist die eiskalte Managerin in der Perfekten Welt. Sie kümmert sich mit fragwürdigen Methoden darum, dass alle zufrieden sind. Katja-Irina ist die zweite Ehefrau Roberts, da seine wahre Liebe, Anabelle, bei der Geburt ihrer Leiblichen Tochter starb. Es war immer Anabelles Traum gewesen, einen Ort zu ?nden, an dem es allen gut geht — der Perfekten Welt eben. Diesen Traum hat Robert ihr zuliebe umgesetzt, doch Katja-Irina blendet ihren Ehemann und reißt die Macht an sich.

Den Grund, warum die beiden Schwestern so wichtig für die Revolution der Unterdrückten werden und warum in den TV-News in diesem Zusammenhang über drei Redakteure der OGT-Schülerzeitung berichtet wird, erleben sie nur im Maritim Seehotel!

Das Highlight eines jeden Musicals ist natürlich die Musik! Und in diesem Jahr bietet „Die Perfekte Welt“ eine ganze Menge: Bekannte Disney-Hits wie „Sei hier Gast“, „Hakuna Matata“, „Chim Chim Cheri“, „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“ und „Kann es wirklich Liebe sein?“ eröffnen das Musical mit einem großen Anfangsmedley. Anschließend erkundet man zu „Belle’s Lied: Unsere Stadt“ die Umgebung.

Gefühlvoll wird es mit den selbstgeschriebenen Songs „Ich liebe Glitzer – Ich hasse Glitzer“ und „Meine Melodie“. Dieses singt Gastgeber Robert mit Gast Martha, die ihn an seine verstorbene Frau erinnert, während er eine Melodie summt, die tief aus Marthas Seele klingt.

Nach dieser unerklärten Frage singt Managerin Katja-Irina in „Seid Bereit“ ihren Untertanen, was sie von ihnen hält und welchen Preis sie ihr zahlen.

Im zweiten Akt folgt das zweite große Medley, in denen die Disney-Helden über ihre persönlichen Probleme berichten. „Ich werd’s euch noch beweisen!“, „Das Farbenspiel des Winds“, „Sei ein Mann“, und „Endlich sehe ich das Licht“ sind nur einige Beispiele, bevor sich alle vereinigen, um nach „Draußen“ zu können.

Zum Finale folgen Reprisen zu „Ich liebe Glitzer – Ich hasse Glitzer“ und „Meine Melodie“ sowie dem König und der Löwen-Song „Er lebt in dir“ und „Lass jetzt los“.

Das Musical-Orchester besteht aus drei Violinen, einem Cello, je einem Alt- und Tenorsaxophon, zwei Klarinetten, einer Flöte, Trompete und Posaune. Zudem gibt es einen Schlagzeuger, Percussionisten, Gitarristen, Bassisten und einen Pianisten.

Bei vielen Werken wurden die Texte verändert um zur Geschichte zu passen. Dies wurde, ebenso wie die Arrangements und Kompositionen von den Studierenden und Schülern erstellt.

„Die Perfekte Welt“ (2018)

Das Musical des Ostsee-Gymnasiums in Kooperation mit der Musikhochschule Lübeck. Datum Zeit Vorstellung Do. 31. Mai 2018 20:00 Premiere Reservieren Fr. 01. Juni 2018 20:00 2. Vorstellung Reservieren Sa. 02. Juni 2018 20:00 3. Vorstellung Reservieren Veranstaltungsort: Maritim Seehotel

Strandallee 73

23669 Timmendorfer Strand Deutschland Google Maps: Anfahrtsweg anzeigen