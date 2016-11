Musik zum 1. Advent, Krummesser St. Johanniskirche

Traditionelle Musik zum 1. Advent in der Krummesser St. Johanniskirche – Die Adventszeit beginnt in Krummesse traditionell mit einem vorweihnachtlichen Konzert zum 1. Advent in der St. Johanniskirche. Am 27. November 2016 um 18:00 Uhr erklingt der Krummesser Posaunenchor zusammen mit den Stimmen der Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores. Viele bekannte und auch unbekannte weihnachtliche Lieder stehen auf dem Programm. Der Kirchenchor wird wieder unterstützt durch die Sängerinnen und Sänger der Krummesser Liedertafel.Musikerinnen und Musiker bereiten sich bereits seit einigen Wochen auf die Weihnachtszeit und das Adventskonzert vor. Wer an den Probenabenden in Krummesse am Sonnenhaus vorbeigegangen ist, hat schon so manches Weihnachtslied hören können.

Friederike Raupers wird das Konzert als Organistin begleiten und zusammen mit der Chorleiterin Susanne Dieudonné und dem Dirigenten des Posaunenchores Florian Pöschel den Abend mit solistischen Einlagen für Orgel, Trompete und Gesang bereichern. Selbstverständlich erhält auch das Publikum genügend Raum, die eigene Stimme bei bekannten Weihnachtsliedern erklingen zu lassen. Die „Jungbläser“ des Krummesser Posaunenchores werden für die Begleitung sorgen.

Das Konzert wird ausgerichtet vom Verein „Freunde und Förderer der Krummesser Kirchenmusik“. Vorsitzender Wolf-Dietrich Bartsch: „Alle sind herzlich eingeladen, zusammen mit dem Posaunenchor, dem Kirchenchor, der Liedertafel und dem Förderverein den Beginn der besinnlichen aber auch stimmungsvollen Adventszeit in Krummesse zu feiern. In diesem Jahr wollen wir den Abend zusammen mit den Konzertbesuchern und den Musikerinnen und Musikern nach dem Konzert im Kirchturm bei Sekt und Keksen ausklingen zu lassen. Der 1. Advent ist in diesem Jahr zugleich der Tag der Kirchenwahl. Wenn alles gut läuft, können wir bereits am Ende des Konzerts die Ergebnisse der Wahl für Krummesse bekannt geben.“

Der Eintritt ist wie immer frei. Aber selbstverständlich freuen sich alle Musikerinnen und Musiker über eine Spende an den Förderverein zu Gunsten der Krummesser Kirchenmusik.