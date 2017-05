»Nebelmeer« von Jobst Schlennstedt // Im neuen Krimi nimmt Lübecker Autor Bezug auf die Vebrechen von Höxter

»Nebelmeer« von Jobst Schlennstedt // Im neuen Krimi nimmt Lübecker Autor Bezug auf die Vebrechen von HöxterDer Lübecker Autor Jobst Schlennstest veröffentlich am 24. Mai seinen neuen Kriminalroman Nebelmeer. In den Dünen am Priwallstrand wird eine bereits skelettierte weibliche Leiche gefunden. Niemand weiß, wer die Frau ist. Als ein weiterer Mord geschieht, fügen sich die Puzzleteile allmählich zusammen. Doch der Horror, der sich ihm offenbart, bringt Kommissar Andresen an seine Grenzen …



Hintergrund »Kriminalfall Höxter«

»Nebelmeer« lehnt sich vom Plot her grob an die Ereignisse in Höxter an. Hier wurde vor wenigen Monaten ein Paar verhaftet, das Frauen gefangen gehalten und zu Tode gequält hat. Die Tat erregte großes mediales Aufsehen. Das Wohnhaus der Täter wurde als »Horrorhaus von Höxter« bekannt.

»Die Ereignisse in Höxter haben mich zu diesem Roman inspiriert, gleichwohl erzählt Nebelmeer aber eine ganz eigene, norddeutsche Geschichte. Mir geht es in dem Buch weniger darum, die Grausamkeiten des Täterpaars zu beschreiben, sondern vielmehr die menschlichen Schicksale der Opfer herauszuarbeiten. Zu verdeutlichen, wie verzweifelt diese Frauen bereits waren, noch bevor sie das Horrorhaus überhaupt betreten haben. Darüber hinaus ist »Nebelmeer« natürlich ein typischer Andresen-Krimi!«