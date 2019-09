NENA – bei “Stars am Strand“ am 7. August 2019 direkt am Timmendorfer Strand · Text und Fotos: TBF/ Holger Kasnitz · Auch NENA mit Band lockten bei der zweiten Veranstaltung von “Stars am Strand“ über 4650 Gäste in die Strand-Arena direkt neben dem Maritim Seehotel an den Timmendorfer Strand. Diese Veranstaltung war ebenfalls ausverkauft. Die schlanke Sängerin betrat die Bühne und legte gleich rasant los. Sang, lief auf der Bühne hin und her, setzte sich im Schneidersitz auf den Bühnenboden und ich dachte: “Das konnte ich auch mal“.

Bekleidung: Rote Jacke mit roten Knöpfen an den Ärmeln (vier an jeder Seite), schwarzes Shirt mit dem Aufdruck NUR GETRÄUMT auf der linken Seite, schwarzer Schal, dunkle Jeans mit einem schwarzen Gürtel mit einer runden silbernen Gürtelschnalle. In der Schnalle drei Buchstaben, aber ich will hier keine Werbung machen. Die Jeans unten ausgefranzt und ragte über die schwarzen Stiefeletten mit den innenliegenden Reißverschlüssen. An der rechten Hand zwei Ringe, einen am Zeigefinger und einen am Ringfinger. Am linken Handgelenk ein geflochtenes Lederarmband und einen Armreif. Das schwarze Haar ragte weit über die Augen bis an die Nase.

Weiter kann ich nicht viel über das Konzert berichten, denn nach dem 3. Song mussten wir Presseleute die Arena verlassen und unsere Fotoausrüstung wegbringen. Wir hätten ohne Fotoequipment wieder zurück in die Musik-Arena gedurft. Vom Parkplatz nochmal zurücklaufen, für dann vielleicht die letzten drei Lieder, das war mir zu blöde. Bei SCOOTER ging es doch auch. Da durften wir unsere Ausrüstung über das gesamte Konzert in der Arena behalten und auch bis zum Ende der Veranstaltung fotografieren.

Nun habt ihr eine Beschreibung über NENA’S Outfit, gesehen und berichtet von einem Mann.

Die dunkel lackierten Fingernägel passten insgesamt dazu. Ohrringe konnte ich keine erkennen. Nein, die Löcher im Gürtel habe ich nicht gezählt.

Die Stimmung war gut und es war ein toller Abend, berichteten mir meine Bekannten, die über die gesamte Dauer der Veranstaltung in der Musik-Arena verweilten.