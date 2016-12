Neues Gesamtprogramm der AGS erhältlich – Die Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe (AGS), ein Tochterunternehmen der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, hat für 2017 ein kompaktes Gesamtprogramm erstellt, das ab sofort kostenfrei in Lübeck erhältlich ist.

Auf über 30 Seiten finden sich alle Bildungsangebote, die die AGS landesweit im Gesundheits- und Sozialwesen vorhält.

In der Broschüre finden sich neben den Ausbildungen an den staatlich anerkannten Schulen für Ergotherapie, Altenpflege und Physiotherapie der AGS unter anderem Weiterbildungen mit einem IHK-Abschluss wie beispielsweise zu Fachwirten im Gesundheits- und Sozialwesen (IHK) sowie kompakte Zertifikatslehrgänge. Zusätzlich finden sich Umschulungen und Tagesseminare. Ausgeweitet wurde im Vergleich zu früheren Jahren das berufsbegleitende Bildungsangebot in der Ergotherapie in Lübeck sowie Angebote im Bereich Palliative Care, die die AGS in Zusammenarbeit mit dem Palliativnetz Travebogen umsetzt.

Das gedruckte Programm ist bei der AGS auf dem Bildungscampus der IHK-Wirtschaftsakademie in der Guerickestraße 6-8 in Lübeck kostenlos erhältlich und kann telefonisch unter (04 51) 50 26 – 500 oder per E-Mail luebeck@ags-sh.de ebenfalls kostenfrei angefordert werden. Unter www.ags-sh.de steht es zusätzlich zum Download bereit.