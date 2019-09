Nordseesturm« – Ermittlungen von Dithmarschen über Nordfriesland bis nach Dänemark im neuen Krimi von Hauke Burmann. Am 19. September erscheint der neue Kriminalroman »Nordseesturm« von Hauke Burmann. Im zweiten Buch des Journalisten führt die Krimihandlung von Dithmarschen über Nordfriesland bis nach Dänemark. Mitten in Heide wird eine erstochene Frau in einem Brunnen gefunden. Kommissar Nolde und seine Kollegen stehen vor einem Rätsel: Der Ehemann der Toten wird seit einem Segelunfall vor zwei Jahren vermisst. Hängen die beiden Fälle zusammen? Die Ermittlungen führen von Dithmarschen über Nordfriesland bis ins nördliche Dänemark, wo die Beamten auf einen weiteren Mord stoßen, der schon Jahrzehnte zurückliegt. Ist die Lösung so weit in der Vergangenheit zu suchen?Eine hochspannende Reise in die deutsche Vergangenheit.

Hauke Burmann schafft es, in seinem zweiten Krimi »Nordseesturm«, ein groß angelegtes Beziehungsdrama in einem gänzlich unerwarteten und komplexen Ende münden zu lassen. Raffiniert führt er den Leser durch eine klassische Krimihandlung, deren Ursprünge weit zurück in der Vergangenheit liegen. Er bettet historische Fakten in einen fiktiven Kriminalfall rund um eine brisante Liebesaffäre, ein geheimnisvolles Heilmittel aus dem Urwald Südamerikas und ein rätselhaftes Gemälde eines norwegischen Malers ein. Dabei widmet sich der Autor auch einem der finstersten und grausamsten Kapitel aus der Zeit der NS-Diktatur. Der Leser erfährt interessante Details über Verbindungen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem dänischen Königreich, das wie auch Norwegen im Zuge der »Operation Weserübung« von der Wehrmacht überfallen und besetzt wurde. Auch die dänische Widerstandsbeweg ist Thema des Krimis. Eine weitere subjektiv erzählte Rückblende in die 40er- Jahre bringt den Leser emotional dicht heran an die NS-Zeit. Hauke Burmann gelingt es, einem Kriminalfall in der Gegenwart einen tieferen Hintergrund zu geben, der den Leser von Anfang an fesselt und nicht mehr loslässt. Komplexe Krimikost aus Norddeutschland!

Premierenlesung:

02. Oktober 2019, 19:30 Uhr // ST. PETER-ORDING

Küsten-Crime-Special

»Dithmarschen trifft Nordfriesland«

Gemeindebücherei St. Peter-Ording

Badallee 56

25826 St. Peter-Ording

Hauke Burmann| Nordseesturm |

Küstenkrimi | Broschur | 320 Seiten | ISBN 978-3-7408-0614-9 | erscheint am 19. September | Euro 11,90 [D] Euro 12,30 [AT]

Auch als E-Book erhältlich

Hauke Burmann, geboren 1976, studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Hamburg. Schon in der Jugend entdeckte er seine Vorliebe fürs Schreiben und für den Journalismus. Nach beruflichen Stationen in verschiedenen Redaktionen verantwortet er heute Präventionsmedien einer großen Berufsgenossenschaft. Im Jahr 2015 veröffentlichte er seinen ersten Kriminalroman »Tief in der Nordsee«.

