Lutz Gallinat · Es war eine anspruchs-, würde- und eindrucksvolle Soiree. Am letzten Sonntag wurde im vollbesetzten Dom zu Lübeck das Oratorium „Groß ist Gottes Herrlichkeit“ von Gerard Bunk (1888- 1958) aufgeführt.In Anlehnung an Worte aus dem biblischen Buch Jesus Sirach komponierte der gebürtige Niederländer Gerard Bunk ein aufwändig besetztes Oratorium als großen Lobpreis auf die Schöpfung Gottes. In den zerstörerischen Kriegsjahren geschrieben, bewegt sich das opulente Oratorium in den spätromantischen Klangwelten Humperdincks, Mahlers und Wagners.

Das faszinierend orchestrierte Opus kam zusammen mit dem Greifswalder Domchor im Rahmen der diesjährigen Greifswalder Bachwoche bereits am 22. Juni im Greifswalder Dom zur Aufführung.

Katharina Leyhe bot dabei einen hellen, lichten, reinen und klaren Sopran und war auch in den Höhen sicher. Der Alt von Maria Hilmes war ausdrucks- und gehaltvoll. Christian Rathgeber besaß einen farbenreichen, harmonischen und abgerundeten Tenor. Der Bass von Christoph Liebold war kraftvoll und grundiert.

Die Mitglieder des Orchesters der Greifswalder Bachwoche spielten virtuos und brillant und meisterten auch die schwierigsten Passagen mit Bravour. Die Mitglieder des Greifswalder Domchors , des Lübecker Domchors und des Sing- und Spielkreises sangen mit Feuer, Leidenschaft, Hingabe und Begeisterung.

Kantor Klaus Eldert Müller leitete sicher, beherzt und engagiert.

Alle Beteiligten wurden schließlich von den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern mit sehr viel Beifall bedacht.