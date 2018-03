Neueröffnung am historischen Markt: Peek&Cloppenburg* Lübeck erhält modernes Facelift · P&C* Lübeck öffnet nach aufwendiger Umbauphase am 14. März 2018 mit einem modernisierten Designkonzept und ausgebauter Modern Trend Abteilung für Herren. Lübeck, im März 2018 – Nach einer viermonatigen Modernisierungsphase ist es nun soweit: P&C* eröffnet seine Filiale am historischen Markt in Lübeck in einem frischen Look mit vielen Neuerungen und einer ansprechenden Wohlfühlatmosphäre. Auf drei Etagen, mit einer Gesamtverkaufsfläche von 4000 qm, bietet das Haus eine vielfältige Auswahl an Markenbekleidung für Damen, Herren und Kinder. Für eine Neugestaltung der Damen- und Herrenabteilung wurde einiges aufgewendet. Die Kunden erwartet ein erweitertes Markenangebot, mehr Service und ein neugestaltetes Raumambiente. Alle Geschosse wurden optimiert und die Shoppingflächen in Teilen neustrukturiert. Optisch überzeugen die Verkaufsflächen mit natürlichen Materialien wie Echtholzparkett in Kombination mit Naturstein, die den Abteilungen eine elegante Raumausstrahlung verleihen. Mit Grau- und Brauntönen, in Teilen mit leichten Glitzereffekten, sind die Wandfarben dezent und edel angelegt und harmonieren perfekt mit dem hochwertigen Design der Bodenbeläge. Das partiell ausgelegte Lichtkonzept und die Modernisierung des Mobiliars inszenieren das umfangreiche Markenangebot auf eine klare und übersichtliche Weise. Einladende Ruhezonen, neue Sitzmöbel, besonders geräumige Anproben und einiges mehr, sorgen für ein entspanntes Shoppingerlebnis.

Für Sie: Jede Menge Fashion-Inspirationen finden sich in der Welt der Damenmode, die eine außerordentliche Bandbreite an Top- und Premium-Marken präsentiert. Darunter zählen Namen wie Calvin Klein, Marc Cain, Cambio, Marie Lund, Tommy Hilfiger und Comma. Für jeden Stil und Anlass, von elegant und sportiv, über aktuelle Trends bis hin zu dezentem Luxus oder zeitloser Klassik wird jeder Anspruch bedient. Für die Kundin, die einen progressiven, urbanen Look sucht, wurde in der Exquisit-Abteilung ein neuer Hugo Markenshop integriert. Ein Angebot an modischen Accessoires, ermöglicht zu jedem Anlass, ob Freizeit oder Business, den individuellen Look zu komplettieren.

Für Ihn: Im 2. OG wird die Herren die Erweiterung der Modern-Trend-Abteilung begeistern. Im neuen Raumdesign reflektiert sie den Anspruch des modernen Mannes an einen gepflegten Lifestyle. Die Fläche wurde weiter ausgebaut und das Sortiment mit neuen Marken wie Tiger of Sweden und Drykorn vergrößert. Das Markenportfolio des neugestalteten Herrengeschosses umfasst angesagte Designer- und Lifestyle-Marken, stilvolle Premium-Marken und zeitlose Klassik. Dazu zählen Namen wie Tommy Jeans, G-Star, adidas Originals, Superdry, Polo Ralph Lauren, Boss, Finshley & Harding London und viele mehr. Ein großes Accessoire-Sortiment bietet den Herren ebenso alle Möglichkeiten, um den eigenen, individuellen Stil zu vervollkommnen.

„Wir haben uns mit der Modernisierung vorgenommen, ein rundum angenehmes Shopping-Erlebnis zu schaffen. Dabei stand der Wohlfühlfaktor ebenso im Vordergrund, wie die Erweiterung des Markenangebotes und der Serviceleistungen. Besonders den Herren bieten wir eine noch größere Auswahl an und werden damit der steigenden modischen Ansprüche der Männer gerecht.“, sagt Kathleen Oelschläger, Geschäftsleiterin der Peek&Cloppenburg Filiale in Lübeck.

Als Dankeschön für die Geduld der Kunden gewährt P&C* zur Eröffnung vom 14. bis zum 25. März 2018 einen Einkaufsrabatt von 10 % auf das gesamte Sortiment.

