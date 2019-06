POL-HL: Lübeck / Volksfestumzug- Hinweise der Polizei · Lübeck (ots) – Am kommenden Sonntag (23.06.) findet ab 14.00 Uhr der diesjährige Volksfestzug statt. Aufstellort der Festwagen, Musik- und Fußgruppen ist in diesem Jahr in der Hüxtertorallee, die ab 11.30 Uhr zwischen Rehderbrücke und Mühlentorteller für den Verkehr gesperrt wird. Der Endpunkt des Volksfestzuges befindet sich in der Willy-Brandt-Allee in Höhe Busparkplatz/Festplatz.Folgender Streckenverlauf: Hüxtertorallee – Rehderbrücke – Krähenstraße – Wahmstraße – Königstraße – Koberg – Breite Straße – Beckergrube – Fünfhausen – Schüsselbuden – Holstenstraße – Holstentorplatz – Willy-Brandt-Allee (Busparkplatz / Festplatz).

Nahezu der gesamte Innenstadtbereich und naheliegende Straßen sind wegen des Volksfestumzugs für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es wird gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Besucher der Veranstaltung werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu benutzen.

