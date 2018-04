Carl Planthaber, Fotografie/Video · „Politik kann auch Spaß machen“ · Unter diesem Motto veröffentlicht die Partei „Die PARTEI Lübeck“ heute ein Musikvideo, das zu sehen ist unter www.facebook.com/diePARTEIHL/videos/1903015156389785. „Die politische Gleichgültigkeit vieler junger Leute ist schade und wir hoffen einfach, mit so kleinen Mitteln das Interesse an der Politik, bzw. an unserer Politik bei ihnen zu wecken. Immerhin sind wir sehr gut!“ So Ali Alam und Bastian Langbehn von der Partei Die PARTEI. Am 6.Mai sind Wahlen in Lübeck und die Jungs und Mädels der lübschen „Die PARTEI“ sind sich einig: „Wir sind linker als die Linken, populistischer als die Rechten, grüner als die Grünen, sozialer als…. als… als diese Partei, die sich gerade abschafft und wir sind rechter als die CDU!“ Mit ihrem Video beweist die PARTEI mal wieder, das Politik auch anders sein kann.

Beep beep, Die PARTEI is on fleek!