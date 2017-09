Premiere für Seebadfest in Travemünde – Genießen Sie die letzten schönen Spätsommertage in Travemünde! Besuchen Sie das Seebadfest und feiern Sie gemeinsam mit den Travemündern oder tauchen Sie ein in den magischen „Lichterzauber“ im Godewindpark zum Ende der Saison. Tipp: Erleben Sie auch im Herbst und Winter „Glücksmomente“ in Travemünde und buchen Sie ab sofort zum Schnäppchenpreis ab € 39,- pro Person und Nacht im Doppelzimmer!

In Lübeck erleben Sie alte Kaufmannshäuser, das weltberühmte Holstentor, leckeres Marzipan und die historische Altstadtinsel. Freunde der Jazzmusik genießen Konzerte des TraveJazz-Festivals und die Theaternacht lädt zu Kostproben der neuen Spielzeit ein.

Sie suchen ein Hotelzimmer in der Lübecker Altstadt oder eine Ferienwohnung mit Seeblick? Rufen Sie uns an! Sie erreichen uns unter der Service-Hotline 0451 / 88 99 700. Online finden Sie unsere Infos und Angebote hier. Unseren neuen Imagefilm „Unsere Heimat: Lübeck und Travemünde“ finden Sie hier! Klicken Sie doch mal rein!

Premiere: Seebadfest in Travemünde

>>> 15.-17. September 2017

Willkommen zu Hause in Travemünde! Die Premiere des Seebadfestes lädt Sie vom 15. bis 17. September zu einem bunten Fest in der Travemünder Altstadt ein. Gemeinsam mit der Travemünder Jugendrunde, die am 16. September ihr 2. Familienfest veranstaltet, und vielen Bürgerinnen und Bürgern bietet das Fest drei Tage lang ein familienfreundliches Programm rund um die St. Lorenz-Kirche mit viel Kleinkunst, Musik, Tanz, Spiel und Spaß. Travemünde feiert, feiern Sie mit!

Poesie und Feenstaub beim Travemünder Lichterzauber

>>> 22.-24. September

Zum strahlenden Ausklang der Sommersaison lädt Sie der Travemünder Lichterzauber ein. Er verwandelt den Godewindpark in eine romantisch-verwunschene Naturbühne und bietet eine fantastische Kulisse für verliebte Nachtschwärmer und Sternenwanderer!

Vom Winde verweht

>>> 29. September – 03. Oktober 2017

Die Herbstdrachen sind los – ein himmlisches Treiben für die ganze Familie! Bunte Drachen fliegen beim Travemünder Drachenfest XXL fünf Tage lang ganz hoch am Strandhimmel und laden zu einem herbstlichen Familienausflug in das Seebad ein.

Online buchen

Für Ihren Aufenthalt in Lübeck und Travemünde haben wir garantiert die passende Unterkunft!

Ob Hotel, Ferienwohnung, Ganghaus oder Pension mit Seeblick – buchen Sie Ihre Wunschunterkunft einfach online.

Große Pötte gucken

Kreuzfahrer in Travemünde

Am 4. September läuft das vorerst letzte Kreuzfahrtschiff dieser Saison ein: die MS Deutschland macht am Ostpreußenkai fest. Das Ein- und Auslaufen der Kreuzfahrtschiffe ist immer ein besonderes Erlebnis und lockt viele „Sehleute“ an Land an.

Zum letzten Mal

Die Sommersaison neigt sich langsam ihrem Ende zu und die Veranstaltungsreihen für unsere Gäste laden im September zu ihren letzten Terminen ein: „Lesungen im Park“ am 7.09. mit Christian Irrgang und 14.09. mit Aliina Herbing, „Musik am Meer“ am 5.09. mit dem Travemünder Shantychor und am 12.09. mit dem Jugendsinfonieorchester Ahrensburg und „PASSAT ahoi“ am 4. und 18.09. Das Kinderprogramm „Auf zum Entern“ verabschiedet sich am 4.09. von seinen kleinen Gästen. Viel Spaß!

Glücksmomente

Ab sofort: Herbst-Winter-Angebote am Meer

Strand ist immer! Attraktive Herbst-Winter-Angebote zum Schnäppchenpreis laden zum wetterfesten Kurzurlaub im Seebad Travemünde ein. Geboten werden Glücksmomente inkl. einer komfortablen Übernachtung mit Frühstück ab € 39,- pro Person.

Plötzlich 100 – Flughafen Lübeck feiert Geburtstag

>>> 02./03. September 2017

Herzlichen Glückwunsch! Am ersten Septemberwochenende feiert der Flughafen Lübeck seinen 100. Geburtstag! Auf dem Programm stehen ein Fest für alle Flug- und Flughafenbegeisterten, ein bunter Bogen aus den vergangenen Jahrzehnten der Luftfahrt sowie Rundflüge und eine Flugzeugschau, Unterhaltung und Infotainment. Tagesticket für Erwachsene: 8,00 Euro, Kinder: 4,00 Euro (unter 7 Jahren frei), Familienkarte (2 Erw. , 2 Kinder): 18,00 Euro. Tickets inkl. Anreise mit Bus+Bahn (Region Lübeck).

Speed Dating im Museum?

Sind Sie auf der Suche nach der „Liebe auf den ersten Blick“? Dann finden Sie beim Speed-Dating in vier Lübecker Museen Ihr Glück!

60 Minuten lang öffnen das Buddenbrookhaus, das Willy-Brandt-Haus, das Günter Grass-Haus und das Behnhaus Drägerhaus ihr Herz für Sie…

Souvenir des Monats

T-Shirt aus 100% Bio-Baumwolle

Die Sonne lacht und Sie sind auf der Suche nach Ihrem neuen Lieblings-T-Shirt für den Sommer? Dann schauen Sie mal in unserem Shop vorbei und entdecken Sie die weißen T-Shirts mit unserem Holstentor-Anker-Logo. Die Markenshirts von Stanley&Stella sowie der Textildruck sind GOTS zertifiziert. In fünf verschiedenen Motiven für Lübeck und Travemünde!

Erhältlich in der Tourist-Information am Holstentorplatz. Preis: 12,90 Euro

4. Travejazz Festival

>>> 7.-10. September 2017

4 Tage Jazz, Funk & Soul in der Lübecker Altstadt! Das Travejazz Festival bietet im atemberaubenden Ambiente der Welterbekulisse Konzerte und Workshops internationaler und nationaler Künstler auf sechs Bühnen an vier Spielstätten!

Plötzlich 30!

2017: 30 Jahre UNESCO Welterbe Lübeck

1987 erhielt die Lübecker Altstadt den Titel UNESCO Welterbe und damit die Auszeichnung, dass sie etwas ganz Besonderes und Schützenswertes ist. Unter dem Motto „Plötzlich 30!“ finden 2017 das ganze Jahr über Aktionen rund um Kunst, Kultur und Historie statt, die dieses besondere Jubiläum für Bürger und Gäste in Szene setzen. Lübeck feiert – feiern Sie mit!

http://news.luebeck-tourismus.de/i/A43k5WRQOY_Z-4DAYdboz70uNPt1lIpT Vorschau: Theaternacht

>>> 7. Oktober 2017

27 Theater, Ensembles und Projekte laden in diesem Jahr in Lübeck an 17 Spielorten zu einem Preview der neuen Spielzeit ein. Sichern Sie sich Ihr Ticket und erleben Sie bis tief in die Nacht Kostproben aus Theater, Tanz, Oper, Operette, Figuren- und Kindertheater!

Jetzt wird saniert, 2018 jubiliert!

Der beliebte Kunsthandwerkermarkt im Heiligen-Geist-Hospital muss aufgrund von Sanierungsarbeiten in diesem Jahr zur Weihnachtszeit leider entfallen. Aber freuen Sie sich heute schon auf 2018! Dann feiert der Kunsthandwerkermarkt vom 30. November bis 10. Dezember seinen 50sten Geburtstag. Unbedingt vormerken!

Qualitätsversprechen

