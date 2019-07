Sonntag, 21. Juli

Stadtwerke Lübeck Festivalbühne im Brügmanngarten

11.00 Uhr: Sea Sunday – die Seemannsmission lädt ein zum maritimen Gottesdienst am Meer. Mit dabei sind der „Shantychor Möwenschiet“ und der Posaunenchor der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Scharbeutz / Gleschendorf

14.00 Uhr: 8 to the bar – Diese Band steht für handgemachte Musik. Von Boogie Woogie und Blues über Swing und Jazz bis zu Oldies und dem einen oder anderen deutschen Titel

17.30 Uhr: Jessica Lynn & Band (USA) – Die New Yorker Sängerin überzeugt mit einer energiegeladenen und dynamischen Show. In den USA gilt sie als Shootingstar und wird bereits als mögliche Nachfolgerin von Shania Twain gehandelt.LN- und NDR-Medienzelt

11.00 Uhr: Hatha-Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene mit Cordula, Yoga-Zentrum, Travemünde (Anmeldung: unter www.LN-Medienhaus.de/TW)

12.00 Uhr: LN-Foto-Juxbox – kostenlose Erinnerungsfotos zum Mitnehmen

14.00 Uhr: Kinder-Disco mit Tanzlehrerin der Tanzschule Frank

18.15 Uhr: Talk im Medienzelt mit Delara Burkhardt (SPD) – frischgebackene Europaabgeordnete

20.00 Uhr: Nervling – musikalische Reise um die Welt

Strandbühne

14.30 Uhr: Küstenjörn – Stimmungslieder, Seemannslieder, spritzige & unterhaltsame Moderation

19.30 Uhr: Hafenrocker – The Spirit of Rock – Classic Rock der 60/70/80er Jahre

mobiles Programm

12.00 Uhr bis 18.00 Uhr: Salvatore Sabbatino – Clown, Weltmeister im Ballonmodellieren und Kinderbotschafter der Unicef

14.00 Uhr bis 19.00 Uhr: Sir Julian – Wortwechsel mit einem imposanten Gentleman in über drei Metern Höhe, Comedy auf Riesenschritten

Gipsy-Village

18.00 Uhr: Stardust – Rat Pack & Internat. Swing und Jazz: Randolph Rose, Ricardo Doppio, Kelly Reischl.

Erdinger Biergarten

14.00 Uhr: Livemusik

Travepromenade

vorauss. 17.00 Uhr: Trave Races der 505er

Montag, 22. Juli

Stadtwerke Lübeck Festivalbühne im Brügmanngarten

18.00 Uhr: United Four – die härteste Tanzkapelle der Welt darf zur Travemünder Woche nicht fehlen. Ihre Auftritte sind Kult! In den Pausen sorgt DJ Ralf Burnett für Stimmung, Spaß und gute Laune.

LN- und NDR-Medienzelt

11.00 Uhr: LN-Foto-Juxbox – kostenlose Erinnerungsfotos zum Mitnehmen

11.00 Uhr: Damen-Yoga für Anfänger & Fortgeschrittene mit Gesa, Fit in Form, Lübeck (Anmeldung: unter www.LN-Medienhaus.de/TW)

18.15 Uhr: Talk im Medienzelt – mit Alex Christensen, deutscher Komponist, Musik-

Produzent und DJ

20.00 Uhr: Baltigos – Von High Hopes bis Country Roads

Strandbühne

20.00 Uhr: Die Junx – wertiger, akustisch produzierter Schlager aus Hamburg

mobiles Programm

14.00 Uhr bis 19.00 Uhr: Jøttnjøl – Figurentheater Walkact. Zwei außergewöhnliche Gestalten unterwegs mit ihren Körben voller gesammelter Abenteuer

14.00 Uhr bis 19.00 Uhr: Sir Julian – Wortwechsel mit einem imposanten Gentleman in über drei Metern Höhe, Comedy auf Riesenschritten

Gipsy-Village

19.00 Uhr: Djangonauten – Gipsy Jazz Manouche

Erdinger Biergarten

14.00 Uhr: Livemusik

Travepromenade

vorauss. 17.00 Uhr: Trave Races der Segelbundesliga

22.45 Uhr: Pyro- und Lasershow an der Passat