Die Teuto Markenvertrieb GmbH und die Fuchs Foodservice GmbH rufen das Produkt „Oregano gerebelt“ in verschiedenen Artikelausführungen zurück. Bereits am 17. Januar hatte Fuchs einen Rückruf von gerebeltem Oregano aus gleichem Anlass durchgeführt.Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Rückruf in Abstimmung mit den zuständigen Behörden durchgeführt, nachdem in Proben ein hoher Gehalt an Pyrrolizidinalkaloiden analysiert wurde.

Die genannten Markenartikel wurden bei unterschiedlichen Handelsunternehmen angeboten. Die betreffenden Unternehmen haben umgehend reagiert und die Ware bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Betroffene Artikel

Artikel: Ostmann Oregano, gerebelt

Inhalt: 25g Vorteilsbeutel

MHD: 12/2023

Losnummer 9157CB

Artikel: Ubena Oregano gerebelt

Inhalt: 150g Vorteilsbeutel

MHD: 12/2023

Losnummer 9176BB

Artikel: Fuchs Professional Oregano gerebelt

Inhalt: 250g Beutel

MHD: 2023

Losnummern: 9177BE, 9176BA

EDEKA & Marktkauf

Artikel: GUT&GÜNSTIG Oregano gerebelt

Inhalt: 12g Glas

MHD: 06/2022

Losnummern: 9175CA, 9176AA, 9176AB

Lidl

Artikel: KANIA Oregano gerebelt

Inhalt: 7,5g Glas

MHD: 06/2022

Losnummern: LB91682, LA91682, LC91652, LB91652, LA91652, LC91641, LC91642, LB91641, LA91641, LC91631, LB91631, LA91631, LC91621

Artikel: Columbia Oregano, gerebelt

Inhalt: 15g Nachfüllbeutel

MHD: 12/2023

Losnummern: 9158BA, 9158CA

Gewürzmischungen, die Oregano enthalten, sind nicht von dem Rückruf betroffen. Es sind ausschließlich die explizit genannten Produkte mit den jeweiligen Mindesthaltbarkeitsdaten und Losnummern von dem Produktrückruf betroffen. Alle anderen Produkte – ganz gleich ob Gewürzmischung und reiner, gerebelter Oregano – sind nicht vom Produktrückruf betroffen und können ohne Bedenken verzehrt werden.

Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren jeweiligen Einkaufsstätten zurückgeben.

Kundenservice

Bei Fragen können sich Verbraucher werktags zwischen 8 und18 Uhr an die Hotline unter der Rufnummer 05421-309-119 wenden oder per E-Mail service@fuchs.de Kontakt aufnehmen.

Infobox Pyrrolizidinalkaloide ACHTUNG! Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) sind Verunreinigungen in Tees und Honig die Hauptaufnahmequellen für Pyrrolizidinalkaloide. Ebenso können tiefgefrorene und getrocknete Gewürzkräuter mit 1,2-ungesättigten Pyrrolizidinalkaloiden belastet sein. Das BfR rät aufgrund der Giftigkeit der Pyrrolizidinalkaloide davon ab, derartig belastete Lebensmittel regelmäßig zu verzehren bzw. diese in größeren Mengen zu genießen, fordert Nulltoleranz aber nur für den Zusatz von giftigen Pflanzenstoffen in isolierter Form. Toxisch wirken dabei nicht die Pyrrolizidinalkaloide selbst, sondern die Abbauprodukte der vor allem in der Leber abgebauten Verbindungen, die hepatotoxisch sind und in hoher Dosierung zu tödlichen Leberfunktionsstörungen führen, unter anderem Lebervenenverschluss.