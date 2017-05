Samstags-Stadtführung in Ratzeburg

Foto: Dominsel-Ratzeburg/Copyright-Kreismuseum-Herzogtum-Lauenburg · Öffentliche Samstags-Stadtführung durch Ratzeburg in 2017 · Für Ratzeburger Gäste und Bürger bietet die Tourist-Information Ratzeburg ab kommenden Samstag eine unterhaltsame öffentliche Samstags-Stadtführung an.Die Samstags-Stadtführungen finden jeden Samstag vom 6. Mai bis 30. September 2017 statt. Treffpunkt ist 10.30 Uhr an der Alten Wache auf dem Marktplatz Ratzeburg, die Dauer der Führung etwa 90 Minuten. Am 13. Mai führt die Stadtführerin Ute Fritsche durch die schöne Inselstadt. Der Preis pro Person beträgt 5,00 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen 2,00 Euro. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

