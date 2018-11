SPD begrüßt Ergebnisse des Zukunftsdialogs · Am 9. und 10. November trafen sich rund 150 Lübecker in der Musik- und Kongresshalle, um den in diesem Jahr begonnenen Zukunftsdialog über die Entwicklung der Lübecker Altstadt in einer Planungswerkstatt zu konkretisieren. Die SPD-Bürgerschaftsfraktion begrüßt die weitgehend sachliche Diskussion und deren Ergebnisse.SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Petereit erklärt: „Unsere Mitglieder im Bauausschuss und verschiedene SPD-Bürgerschaftsmitglieder haben an der Planungswerkstatt teilgenommen. Dabei ging es uns vor allem darum, dass die Lübecker Altstadt auch in der Zukunft ein lebendiger Ort der Vielfalt bleibt, der für alle Bürger gut erreichbar ist. Aber auch die von vielen Menschen geforderte ökologische Verkehrswende muss in der Lübecker Altstadt in die Praxis umgesetzt werden!“

Ulrich Pluschkell, bau- und verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion, ergänzt: „Wir sind erfreut darüber, dass die Idee einer Sperrung der Altstadt für den motorisierten Durchgangsverkehr mit Ausnahme des städtischen Busverkehrs große Zustimmung gefunden hat. Dies ist die Grundlage für eine attraktive Neugestaltung der Beckergrube und des Kobergs. Auch die fahrgastunfreundliche Vision, dass Busbenutzer vor der Altstadt aus den Linienbussen in eine Armada kleinerer Shuttle-Busse umsteigen sollen, ist endlich vom Tisch! Wir sind gespannt auf die konkreten Umsetzungsvorschläge der Stadtverwaltung zur Reduzierung des ÖPNV in der Königstraße, zur Erleichterung des Fahrradverkehrs und zur Neuorganisation des ruhenden Pkw-Verkehrs, – sowohl für die Altstadtbesucher als auch für die Altstadtbewohner.“