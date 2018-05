Gegen kurz nach Zwölf Uhr viel heute in weiten Teilen der Hansestadt Lübeck sowie den angrenzenden Landkreisen Ostholstein und Stormarn der Strom aus.

Die Feuerwehr Lübeck alarmierte daraufhin auch den THW-Ortsverband Lübeck. Ein THW-Fachberater wurde umgehend in den Führungsstab der Feierwehr Lübeck entsandt.Zur Stunde unterstützt das THW in Lübeck mit zwei Bergungsgruppen. Die Einheiten sind mit mobilen Stromerzeugern ausgestattet. Zudem wurden zwei leistungsstarke mobile Netzersatzanlagen aus den THW-Ortsverbänden Lauenburg und Hamburg-Bergedorf nach Lübeck entsandt, um bei Bedarf öffentliche Einrichtungen mit Strom zu versorgen.

Aus den THW-Ortsverbänden Mölln, Bad Oldesloe und Eutin wurden ebenfalls THW-Spezialisten als Fachberater und Verbindungspersonen in die Feuerwehr-Führungsstäbe der Kreise Herzogtum-Lauenburg, Stormarn und Ostholstein entsandt.

In der THW-Regionalstelle Lübeck und dem Ortsverband Lübeck wurden Leitungs- und Koordinierungsstäbe eingerichtet, um bei Bedarf weitere THW-Einheiten nachzufordern und zu koordinieren.

Stand: 16:20 Uhr

Thorben Schultz

THW-Ortsverband Lübeck