Suzi Quatro präsentiert am 06.05.19 mit „It’s Only Rock’n‘Roll“ all ihre sensationellen Hits live in der Laeiszhalle. Hamburg, November 2018 – „Can The Can“, „48 Crash“, „Daytona Demon“, „Devil Gate Drive“, „If You Can’t Give Me Love“ oder „Stumblin‘ In“ (ein Duett mit dem ehemaligen

Smokie-Frontmann Chris Norman): Das volle Programm ihrer Hits, die bis heute regelmäßig im Radio laufen, wartet auf die

Besucher der Suzi Quatro Tour 2019. Der Titel der Gastspielreise im Mai drückt bereits

unmissverständlich aus, was am 06.05.19 auch live in der Laeiszhalle geboten wird: „It’s

Only Rock’n‘Roll“.

Zwischen 90 Minuten und zwei Stunden wird die 158 Zentimeter kleine Bassistin/Sängerin

die Bühne rocken. Begleitet wird sie dabei von einer sieben- bis neunköpfigen Band. Dass

Quatro & Co. live eine Macht sind, beweisen über 100 Auftritte pro Jahr, die sie weltweit

absolvieren. Wer sich von den konzertanten Qualitäten der in London, Hamburg und auf

Mallorca lebenden US-Amerikanerin überzeugen möchte, braucht nur in eines der Tickets

für durchwegs bestuhlte Gastspielstätten zu investieren.

Jeder, der in Suzi Quatro ausschließlich eine Pop-Künstlerin mit Oldie-Status sieht, tut ihr

Unrecht: Sie wurde nämlich sogar dafür ausgezeichnet, Generationen von Musikerinnen

inspiriert und beeinflusst zu haben! Suzi Quatro ist ‚Honorary Doctor of Music‘, war

nominiert für den ‚Music Broadcaster of the Year Sony Music Award‘, erhielt den ‚Woman of

Valour Award‘ sowie den ‚Distinguished Lifetime Achievement Award‘ und wurde in die ‚Hall

of Fame‘ der ‚Michigan Rock and Roll Legends‘ aufgenommen. Außerdem ist jene Detroiter

Allround-Künstlerin (* 3. Juni 1950), die den Gedichtband „Through My Eyes“ veröffentlicht

und diverse Weihnachtskarten selbst designt hat, auch als Schauspielerin in Film und

Fernsehen („Inspector Barnaby“) sowie am Theater („Annie Get Your Gun“) erfolgreich.

Ferner führte sie als Moderatorin auf BBC Radio zwei Jahre lang durch die wöchentliche

Sendung „Rockin‘ With Suzi Q“.

Für welchen Sound ihr Herz schlägt, wird während ihrer Shows deutlich, wenn sie den

Klassiker „Sweet Little Rock’n’Roller“ auf die Bühne bringt. Dass Suzi Quatro, von der 55

Millionen Tonträger verkauft worden sind, nach wie vor auf der Höhe der Zeit ist, zeigt sie

immer wieder mit ihrer Version einer Neil-Young-Komposition: „Rockin‘ in the Free World“!

Der Presale auf Adticket läuft! Ab 09.11.18 sind ebenfalls Tickets auf www.myticket.de

und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen ab 46,15 Euro (inkl. Gebühren) erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.riverconcerts.de

Suzi Quatro

Montag, 06.05.19

Laeiszhalle, Hamburg