Fotos: TBF/Holger Kasnitz · NDR Termin – im Passage Kino in der Hamburger Mönckebergstraße. „Tatortreiniger“, „Jennifer“ und „Büttenwarder“: Kino-Preview in Hamburg · Der NDR hatte am Dienstag 4. Dezember 2018 zur Kino-Premier ins Passage Kino Hamburg, Mönckebergstraße 17, geladen. Sendetermine: ab Donnerstag, 13. Dezember, NDR FernsehenWas gibt’s Neues von „Tatortreiniger“ Schotty, von „Jennifer“ und den „Büttenwarder“-Bewohnern Adsche und Brakelmann? Die Antwort gibt das NDR Fernsehen in seinem Weihnachtsprogramm: Von allen drei Erfolgs-Formaten gibt es neue Folgen. Mal drei – wie bei der frisch mit dem Deutschen Comedy-Preis gekrönten Serie „Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres“ mit Katrin Ingendoh, Olli Dittrich und Klaas Heufer-Umlauf, mal vier – so bei „Der Tatortreiniger“ mit Bjarne Mädel – und mal sechs wie bei „Neues aus Büttenwarder“ mit Peter Heinrich Brix, Jan Fedder und Axel Milberg. Er ist erstmals dabei. Den Reigen eröffnet die Reihe um Schotty am Donnerstag, 13. Dezember. Die „Büttenwarder“-Fans können vom 25. Dezember an neue Dorfgeschichten verfolgen, und Frisörgehilfin Jennifer und ihre Möchtegern-Chefs bitten ab 2. Januar im NDR Fernsehen in ihren Salon.

Neben NDR Intendant Lutz Marmor und NDR Fernseh-Programmdirektor Frank Beckmann als Einladende waren dabei für „Jennifer – Sehnsucht nach was Besseres“ Katrin Ingendoh, Olli Dittrich und Klaas Heufer-Umlauf, für „Neues aus Büttenwarder“ die Darsteller Peter Heinrich Brix, Sven Walser, Jürgen Uter, Dirk Martens und Hans Kahlert sowie für „Der Tatortreiniger“ Bjarne Mädel.