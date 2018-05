Die Lübecker Band „The Reetz“ tritt am 10.06.2018 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr auf dem Hansekulturfestival in

The Reetz haben sich Ende 2015 in Sereetz gegründet. Daher auch der Bandname, eine humorvolle Verenglischung des Ortsnamens Sereetz im Stil der Bandnamen aus den 50er bis 70er Jahren. Aus dieser Zeit spielen sie Songs von z.B. The Rolling Stones, The Beatles, The Who etc., die sie in ihrem eigenen Stil präsentieren. Nach einem langen Weg durch mehrere Probenräume haben The Reetz jetzt eine feste Bleibe im Lübecker Stadtteil Genin gefunden.