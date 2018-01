Über 1.250 Warnstreikende in Lübeck und Wismar · Entscheidung am Wochenende: Entweder Ergebnis oder Ganztages-Streik in Lübeck · „Wenn wir am Wochenende kein Ergebnis haben, dann knallt es auch in Lübeck!“ Über 1.250 Beschäftigte haben heute (24.1.18) in Lübeck und Wismar ihre Arbeit bis zu 5 Stunden niedergelegt. In Lübeck beteiligten sich von Dräger, Gabler, Baader, Lübecker Kunststoffwerke, Gabler Thermoform und Alu Druckguss um die 600 Beschäftigte an einer Kundgebung in der Innenstadt, in Wismar waren es ca. 250 von Lear und MV Werften auf einer Kundegbung vor der Werft. „Die Kolleginnen und Kollegen senden ein klares Signal: Wir wollen mehr Geld und Arbeitszeiten, die zum Leben passen“ sagte Daniel Friedrich, 1.Bevollmächtigter der IG Metall Lübeck-Wismar. „Wenn wir am Wochenende kein Ergebnis haben, dann knallt es auch in Lübeck!“ Man habe beim Bundesvorstand für mehrere Betriebe ganztägige Warnstreiks beantragt. Nach dessen Entscheidung wird dann ein Betrieb in Lübeck für einen ganzen Tag bestreikt und die Streikenden bekommen entsprechendes Streikgeld. „Wir hoffen auf eine Lösung, wir sind aber auch nicht naiv. Deswegen sind wir vorbereitet und können nächste Woche sofort reagieren!“

am 24. Januar 2018, 19:11 Uhr