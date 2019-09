Liebe Hasselburger Gäste & Kulturfreunde, „Best of Poetry Slam“ war im letzten Jahr ein Publikumsmagnet. Am 07. September diesen Jahres gibt es eine hochkarätige Fortsetzung. Auch „Mona Lisa – Das Musical“ war ein großer Erfolg, es erscheint deshalb im nächsten Sommer wieder auf dem Spielplan: vom 30.07. bis 09.08.2020. Die Allstar-Gala „Best of Poetry Slam“

07. September 2019 | 19:00 Uhr | ReetscheuneFünf Größen der Poetry Szene treten im Redewettstreit gegeneinander an: Luca Swieter, Paulina Behrendt, Paul Weigl, Florian Hacke und Armin Sengbusch. Wer Hasselburger Meister 2019 wird, bestimmen die Zuschauer.

Karten ab 13 € über www.hasselburg.de, den bekannten Vorverkaufsstellen wie Konzertagentur Haase oder Buchstabe am Markt in Neustadt i.H. und an der Abendkasse.

Erholung auf dem spätbarocken Landsitz, den umliegenden Wäldern und an der Ostsee. Einige Ferienwohnungen stehen zu dieser Jahreszeit und im Herbst noch zur Verfügung.

Für Golfbegeisterte liegen die Golfplätze in Brodau und Grömitz in unmittelbarer Nähe (Greenfee-Ermäßigung 20%).

Weihnachtsbaum im Innenhof schmücken, Tea Time im Kaminzimmer, Weihnachtslieder im Kuppelsaal, Entspannen in der Sauna: Das Kuhhaus ist eröffnet.

Bitte buchen Sie die Kuhhaus-Wohnungen telefonisch bei Frau Hillmer (+49 4561- 528 19 66).

Winterangebot für Ferienwohnungen

26. Oktober bis 20. Dezember 2019 und

06. Januar bis 27. März 2020

Winterliche Ruhe und erholsame Tage an der nahen Ostseeküste. Für Hundebesitzer halten wir spiezielle Wohnungen frei. Ab Herbst sind die Strände auch für Hunde geöffnet.