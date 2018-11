Foto: Dominsel-Ratzeburg_Copyright-Kreismuseum-Herzogtum-Lauenburg · Veranstaltungen Ratzeburg und Umgebung Dezember 2018 (Stand:05.11.2018) · Regelmäßige Veranstaltungen befinden sich am Ende.

Samstag, 01.12.2018

17:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Paradiesmusik

Christian Skobowsky (Orgel)

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06 Sonntag, 02.12.2018

12:00 – 14:30 Uhr Kulinarischer Herbst

Neben unserem täglichen reichhaltigen Frühstücksangebot und verschiedenen

Snacks servieren wir in unserem Hofcafe Gerichte der Saison. Um Qualität und

Frische zu garantieren, verarbeiten wir für unsere Speisen und Buffets eigene

Produkte wie Spargel, Kartoffeln, Schinken, Gallowayfleisch und Geflügel.

Überzeugen Sie sich selbst! Wir bitten um Voranmeldung.

Preis: 29,50 €

Ort: Kaiser´s Hofladen und Café, Seestraße 58, 23911 Salem

Info: Kaiser’s Hofladen und Café, Tel.: 0 45 41 – 84 04 41

Freitag, 07.12.2018

15:30 – 17:00 Uhr Domäne Fredeburg: Plätzchen backen im Advent

Petra Kunst backt mit Kindern (ab 6 Jahren) leckere Dinkel-Plätzchen.

Verbindliche Anmeldung mit gleichzeitiger Zahlung der Kosten im Hofladen

erforderlich.

Preis: 8,00 €

Ort: Alter Pferdestall der Domäne Fredeburg, an der B 207 zwischen Ratzeburg

und Mölln, 23909 Fredeburg

Info: Domäne Fredeburg, Tel.: +49 (0) 45 41 – 862 142

20:00 Uhr Kulturtage Dechow – Oskar und die Dame in Rosa

Oskar ist zehn Jahre alt, hat Krebs und liegt im Krankenhaus. Er ist sehr einsam,

seine Eltern besuchen ihn nur sonntags. Aber zum Glück gibt es Oma Rosa, eine

der Damen im Krankenhaus, die die Kinder besuchen. Sie erzählt ihm unglaublich

fantastische Geschichten aus ihrem früheren Leben als Catcherin – bringt ihn zum

Lachen und Träumen und macht ihm Mut. Mit ihr kann Oskar über alles, was ihn

bewegt, reden – über das Leben auf der Kinderstation mit den Kumpeln Popcorn,

bacon, Einstein und Peggy Blue, über den Kummer mit seinen Eltern und wie es

um ihn steht. Oma Rosa gibt ihm einen ungewöhnlichen Rat: „Du solltest an den

lieben Gott schreiben…mein kleiner Oskar.“

Karten gibt es ab sofort in der Tourist-Information im Ratzeburger Rathaus (Tel.

04541 / 8000-886).

Ort: Saal Haus Dechow, Dorfstraße 1, 19217 Dechow

Info: Kulturtage Dechow, Tel.: +49 (0) 388 73 – 334 60

Samstag, 08.12.2018

15. Ratzeburger Inseladvent am 8. und 9. Dezember 2018

Stationen: Petrikirche, Petri-Forum, Weber-Museum, Kreismuseum, Dom /

Kreuzgang. Das komplette Programm ist ab Mitte November 2018 auf der

Webseite ratzeburg-tourismus.de zu finden oder liegt u. a. im Rathaus aus.

Dom/Kreuzgang*** Basar *** Ein hochwertiges weihnachtliches Angebot erwartet

die Besucher auf dem Basar der Rotary-Clubs, des Inner-Wheel-Clubs und der

Soroptimisten im historischen Kreuzgang des Ratzeburger Doms. Von Misteln,

Futterglocken und Honig aus der Region bis zu anspruchsvollem Kunsthandwerk

reicht das Angebot. Ergänzt wird es durch das legendäre selbstgemachte Kuchen-

Tortenbuffet in der Cafeteria. Vor dem Kreuzgang werden wieder Waffeln,

Wildbratwürste und Wildgulaschsuppe und natürlich ein besonderer Punsch

angeboten.

Weber-Museum***Café und Genuss *** Domhof 5 * Die A. Paul Weber –

Gesellschaft lädt zu selbstgebackenem Kuchen, Kaffee, alkoholfreiem

Apfelpunsch und dem köstlichen „Eulentrunk“ zum „Advent im Weber – Museum“

ein und bietet ausgewählte Arbeiten A. Paul Webers und Bücher zu Sonderpreisen

sowie exklusiv eine Klappkarte mit einem weihnachtlichem Motiv des Künstlers an.

Im Obergeschoss wird es Stände mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Holz –

und Bastelarbeiten geben.

Ort: Auf der Ratzeburger Stadt- und Domhalbinsel, 23909 Ratzeburg

Info: Stadt Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45 41 – 800 00

17:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Inseladvent

Musik von Peter Tschaikowsky

Sabine Reisener, Erzählerin

Christian Skobowsky, Orgelspieler

Preis: 5,00 € Abendkasse

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Sonntag, 09.12.2018

Freitag, 14.12.2018

16:00 Uhr Ein Christmas Special

Sie möchten Weihnachten einmal anders feiern? Lassen Sie sich von Sitten und

bräuchen der britischen Inseln inspirieren. Wir stellen sie vor und offerieren dazu britische Leckerein sowie Kaffee und Tee satt.

Ort: Antik-Café bric-abrac & more, Haupstraße 51, 23898 Labenz

Info: Ladies-Kultur und Kulinarik

Samstag, 15.12.2018

17:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Christmas Jazz

Junge Musiker vom Jazzinstitut Berlin lassen sich von der Atmosphäre und Musik

der Adventszeit inspirieren. Vielleicht gelingt es ihnen sogar, dass ihre Zuhörer bei

einigen Liedern einstimmen, unterstützt durch den Domorganisten Christian

Skobowsky.

Jakob Reisener &Friends

in Zusammenarbeit mit JAZZ IN Ratzeburg e. V.

Preis: 11,00 € Ermäßigte 7,50 Euro Abendkasse (freie Platzwahl)

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Donnerstag, 20.12.2018

Konzert in der St. Petri-Kirche Ratzeburg

Mit Volker Bengl

Ort: Stadtkirche St. Petri, Schrangenstr. 3, 23909 Ratzeburg

Info: Volker Bengl-Freundeskreis

„Hier sind sie richtig“

Margot, eine ältere Wohnungsbesitzerin, lebt mit ihren zwei Untermieterinnen

Mandy und Cindy unter einem Dach. Mandy, eine Malerin, braucht ein männliches

Aktmodell zur Fertigstellung eines Gemäldes für einen Wettbewerb zum Thema

„Festmahl bei Spartacus“.

Cindy, eine Musiklehrerin, sucht Schüler für Klavierstunden. Margot hält es mit

zwei Künstlerinnen als Untermieter nicht mehr aus und will einen neuen Mieter,

während alle drei Damen auch noch gern einen passenden Mann für die Liebe

finden würden. Aus diesen verschiedenen Gründen geben sie unabhängig

voneinander Inserate in der Zeitung auf. Es dauert nicht lange, da läutet schon die

Türglocke: „Hier sind sie richtig!“. Natürlich folgen jede Menge Verwechslungen

und Missverständnisse, wenn jeder Mann an die falsche Frau gerät. Schnallen sie

sich an: das wird brüllend komisch!!

Preis: 69,00 €

Ort: Römnitzer Mühle, Dorfstraße 32, 23909 Römnitz

Info: Römnitzer Mühle, Tel.: 04541 – 857 909

Samstag, 22.12.2018

19:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: ADVENTSSINGEN im Ratzeburger Dom

Im Rahmen des Inseladvents laden die Chöre des Ratzeburger Domes zu einem

Adventssingen mit advent- und weihnachtlicher Chormusik zum Zuhören und

vielen Liedern zum Mitsingen ein. Unter dem Motto „Weihnachten in Venedig“ sind

Stücke von Antonio Vivaldi Der Winter und Magnificat zu hören, sowie von

Alessandro Marcello Concerto d-Moll.

Marie Luise Werneburg (Sopran), Genevieve Tschumi (mezzosopran), annegret

Siedel (Barockvioline), Luise Haugk (Barockoboe), Ratzeburger Domfinken,

Sängerinnen des Ratzeburger Domchores, Bremer Bach Consort.

Leitung: Christian Skobowsky

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Sonntag, 23.12.2018

13:00 – 18:00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag in Ratzeburg

Advent-Sonntag

Die Geschäfte (auf der Insel) haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Ort: Ratzeburg Insel, 23909 Ratzeburg

Info: Wirtschaftsförderungsverein Inselstadt Ratzeburg e.V. (W.I.R.), Tel.: +49 (0)

4541/3838

Montag, 24.12.2018

23:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Musik zur Christnacht

Christian Skobowsky, Orgel

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Dienstag, 25.12.2018

11:30 – 15:00 Uhr Weihnachten im Antik-Café

Oberleckeres Weihnachtsbuffet – dazu ein selbstgebackenes Geschenk für jeden

Gast sowie das traditionelle Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte.

Ort: Antik-Café bric-abrac & more, Haupstraße 51, 23898 Labenz

Info: Antik-Café bric-abrac & more, Tel.: +49 (0) 45 36 – 890 846

12:00 – 14:30 Uhr Großes Weihnachtsbuffet

Um Voranmeldung wird gebeten

Preis: 29,50 €

Ort: Römnitzer Mühle, Dorfstraße 32, 23909 Römnitz

Info: Römnitzer Mühle, Tel.: 04541 – 857 909

Mittwoch, 26.12.2018

Sonntag, 30.12.2018

13:00 – 18:00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag in Ratzeburg

Shopping-Sonntag: Die Geschäfte (auf der Insel) haben von 13 bis 18 Uhr

geöffnet.

Ort: Ratzeburg Insel, 23909 Ratzeburg

Info: Wirtschaftsförderungsverein Inselstadt Ratzeburg e.V. (W.I.R.), Tel.: +49 (0)

4541/3838

Regelmäßige Veranstaltungen

Ausstellung „Frauen“ vom 16.11. – 14.12.2018 im Rathaus

FrauenGesichter – FrauenGeschichten – FrauenWelten

Die Ausstellung ist im Ratssaal des Ratzeburger Rathauses während der

Öffnungszeiten zu besichtigen.

Ort: Ratssaal des Rathauses, Rathaus / Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

Tägliche Veranstaltung, Zeitraum: 16.11.2018 – 14.12.2018

10:00 – 17:00 Uhr Ausstellung „Christbaumschmuck und Modelleisenbahn aus alter Zeit“

30.11-30.12.2018

Das Museum zeigt in der Ausstellung wieder 320 Stücke Christbaumschmuck (aus

der Zeit zwischen 1830 und 1945) aus Glas, Tragant, Spinnglas, Tinsel und

leonischen Drähten. Dazu Papier-Oblaten, Weihnachtskarten (darunter die wohl

älteste der Welt!), Wattefiguren aus der Biedermeierzeit, Candy-Container, seltene

Cotillon-Orden, ungewöhnlich konstruierte Kerzenhalter, Schlitten,

Glasmacherwerkzeuge, kleine Gänsefederbäume, die auf Schiffen oder in

Lazaretten als Weihnachtsbaumersatz gedient haben, patriotischer

Christbaumschmuck aus dem Kaiserreich und historisch interessanter

Christbaumschmuckersatz aus dem Dritten Reich.

Neben einem Weihnachtsbaum um 1890 mit Gabentisch, einem Jugendstil-Baum

ganz in Silber und einem von der Decke hängenden Baum gibt es auch einen mit

gläsernen Vögeln.

Als besondere Attraktion zeigen wir eine Modelleisenbahnanlage der Spur 0, fast

ausschließlich mit „Märklin“- und „Bing“-Artikeln aus der Zeit 1905-30, darunter ein

seltener Schienenzeppelin und mehrere Bahnhöfe.

Die Eisenbahn fährt an den Tagen des Ratzeburger Insel-Advents, an denen das

Museum freien Eintritt gewährt, sowie auch an den Wochenenden jeweils ab 15

Uhr. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember ist geschlossen.

Öffnungszeiten: täglich, außer montags (10 – 13 und 14 – 17 Uhr)

Ort: Kreismuseum Herzogtum Lauenburg, Domhof 12, 23909 Ratzeburg

Wöchentliche Veranstaltung, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,

Samstag, Sonntag, Zeitraum: 30.11.2018 – 30.12.2018