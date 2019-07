Veranstaltungen Ratzeburg und Umgebung – August 2019

(Stand: 25.06.2019)

***Ausführliche Infos zu den Veranstaltungen unter www.ratzeburg-tourismus.de oder in der

Tourist-Information im Rathaus***

Regelmäßige Termine (Ausstellungen, Ferienprogramm etc.) finden Sie am Ende dieser ÜbersichtFreitag, 02.08.2019

20:00 Uhr Vortrag: Von Bienen und Menschen – Alspekte einer gemeinsamen

Kulturentwicklung

Mirko Lunau nimmt uns mit auf eine Zeitrafferreise: Mit den Bienen durch

Jahrmillionen. Er streift dabei Aspekte der Kultur- und Gesellschaftsentwicklung,

der Landwirtschaft und der wesensgemäßen Bienenhaltung. Es ist ihm ein

Anliegen, Fragen anzuregen und im Anschluss an seine Ausführungen in einen

lebendigen Austausch mit den Zuhörern zu kommen.

Ort: Domäne Fredeburg, Domänenweg 1, 23909 Fredeburg

Info: KulturLandWirtSchaft e.V., Tel.: 04541 86 21-42

Samstag, 03.08.2019

10:30 – 12:00 Uhr Öffentliche Samstags-Stadtführung durch Ratzeburg

Für Ratzeburger Gäste und Bürger bietet die Tourist-Information eine

unterhaltsame öffentliche Samstags-Stadtführung an. Die

Samstags-Stadtführungen finden jeden Samstag vom 4. Mai bis 28. September

2019 statt.

Preis: 5,00 € Kinder bis 14 Jahre zahlen 2,- €.

Ort: Marktplatz – vor der Alten Wache, Marktplatz, 23909 Ratzeburg

Info: Tourist-Information Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 4541-8000886

21:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken/Jazz in Ratzeburg: Trio ChoralConcert

Konzert im Kerzenschein „Das Hohelied“. Choralbearbeitungen der Rostocker

Gruppe ChoralConcert mit Orgel, Saxophon, Flöte und Gitarre

Preis: 11,00 €

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Jazz in Ratzeburg e.V.

Mittwoch, 07.08.2019

13:00 – 18:00 Uhr 30 Jahre Grenzöffnung: Geführte Fahrradtour zur Geschichte der

innerdeutschen Grenze

Mit dem Fahrrad Landschaft und Geschichte erkunden – dazu laden die

Tourist-Information und das Stadtarchiv Ratzeburg sowie das Grenzhus

Schlagsdorf in den Monaten Mai bis Oktober 2019 ein.

Preis: 12,00 € Kinder bis 14 Jahre kostenfrei, inkl. Führung

Ort: Rathaus Ratzeburg, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

Info: Tourist-Information Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 4541-8000886

15:00 – 17:00 Uhr Beliebte Kinderstadtführung in Ratzeburg

Entdecke die Inselstadt

Preis: 2,00 € pro Person, mit Ferienpass 1,00 € (eine erwachsene Begleitperson

pro Kind kostenfrei)

Ort: Schlosswiese, 23909 Ratzeburg

Info: Tourist-Information Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 4541-8000886

Freitag, 09.08.2019

Bürger- und Schützenfest Ratzeburg

Bürgerfest mit Feuerwerk vom 09. – 11.08.2019

Ort: Festplatz „Unter den Linden“ vor dem Ratzeburger Rathaus und Marktplatz

Ratzeburg, 23909 Ratzeburg

Info: Ratzeburger Schützengilde von 1551 e.V.

20:00 – 22:00 Uhr Öffentliche Nachtwächterführung durch Ratzeburg zur „funkelnden Stunde“

Klaus Lankisch führt wieder durch die Inselstadt!

Preis: 7,00 € Kinder von 6 – 14 J. 4,00 Euro

Ort: Marktplatz Ratzeburg, Marktplatz , 23909 Ratzeburg

Info: Tourist-Information Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 4541-8000886

Samstag, 10.08.2019

09:30 – 18:00 Uhr Grenzradtour um den Schaalsee

Im 30. Jahr des Mauerfalls eröffnet eine Fahrradtour interessante Einsichten in die

regionale Grenzgeschichte. Gemeinsam mit einem Zeitzeugen steuern wir

historische Orte an der ehemaligen innerdeutschen Grenze an, erkennen Spuren

der Sperranlagen, hören Geschichten und erleben den landschaftlichen Wandel im

Biosphärenreservat Schaalsee seit der Grenzöffnung. In diesem Jahr stehen die

Orte der Grenzöffnung nach dem 9. November 1989 im Mittelpunkt.

Preis: 8,00 € pro erwachsener Person (Kinder zahlen die Hälfte)

Ort: Grenzhus Schlagsdorf, Neubauernweg 1, 19217 Schlagsdorf

Info: Grenzhus Schlagsdorf, Tel.: +49 038875/ 20326

11:00 Uhr Domäne Fredeburg: Führung durch die Gärtnerei

Begleiten Sie unsere Gärtner auf die Gemüsefelder und in die Folienhäuser. Es

erwartet Sie Spannendes über unseren vielseitigen Anbau sowie über die

Züchtung und Vermehrung von Gemüsesaatgut.

Ort: Alter Pferdestall der Domäne Fredeburg, an der B 207 zwischen Ratzeburg

und Mölln, 23909 Fredeburg

Info: Domäne Fredeburg, Tel.: +49 (0) 45 41 – 862 142

18:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Orgelsommer 2019: Konzert mit Tobias Frank

Orgelkonzert mit Werken von Bach, Höller, Vierne, Dupré u.a.

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

22:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Nächtliche Dombegehung

mit Domprobst Gert-Axel Reuß und Christian Skobowsky (Orgel)

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Sonntag, 11.08.2019

Samstag, 17.08.2019

09:30 – 16:30 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Orgelsommer 2019 – Orgelfahrt nach

Mecklenburg

Die diesjährige Orgelfahrt nimmt ihren Ausgangspunkt im Paradies des

Ratzeburger Domes und führt zunächst in den Schweriner Dom, um ihren

Abschluss in der Schönberger Laurentiuskirche zu finden.

Preis: 30,00 € pro Person

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

10:00 – 13:00 Uhr Singen mit Julia de Vries

Singworkshop

Preis: 15,00 € pro Termin

Ort: Alter Pferdestall der Domäne Fredeburg, an der B 207 zwischen Ratzeburg

und Mölln, 23909 Fredeburg

Info: KulturLandWirtSchaft e.V., Tel.: 04541 86 21-42

13:00 Uhr Abschlussfest der LESE-REGATTA 2019

Verleihung der Lesemedaillen, Experimentierworkshop „Puff! Platsch! Peng!“

Ort: Stadtbücherei Ratzeburg, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

Info: Stadt Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45 41 – 800 00

14:00 – 15:30 Uhr Stadtrundfahrt per Rad: Geführte Fahrradtour zur Geschichte Ratzeburgs

Mit dem Fahrrad auf historischen Spuren

Preis: 2,00 bis 5,00 € Preis pro Person: 5 €

Kinder bis 14 Jahre: 2 €

Ort: Bahnhof, Bahnhofsstraße 1, 23909 Ratzeburg

Info: Heimatbund und Geschichtsverein Herzogtum Lauenburg e.V.

18:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Orgelsommer 2019 – Paradieskonzert mit Jan

Ernst

Orgel-Werke von Johann Sebastian Bach und Johann Adam Reincken u.a.

Preis: 5,00 bis 8,00 € Abendkasse ab 17:15h (freie Platzwahl): 8 Euro / ermäßigt 5

Euro

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Samstag, 24.08.2019

14:30 – 16:30 Uhr 14. Ratzeburger Pflaumentag

Rundgang mit Peter Schlottmann

Ort: Streuobstwiese bei Ratzeburg, 23909 Stüvkamp bei Ratzeburg

Info: Stiftung Herzogtum Lauenburg, Tel.: 04542 87000

18:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Orgelsommer 2019 – Erzählung, Orgel und

Gesang „Der Seelenvogel“

Erzählung, musikalisch illustriert durch Gesang des Kinderchores Domfinken und

Orgelmusik von Domorganist Christian Skobowsky

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Dienstag, 27.08.2019

20:00 Uhr Schleswig-Holstein Musik Festival: Calmus Ensemble & lautten compagney

BERLIN

„Bacharkaden“ im Ratzeburger Dom – Programm aus Chorälen ohne Gesang, rein

instrumental gespielt

Preis: 15,00 bis 49,00 €

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival, Tel.: +49 (0451) 389 570

Donnerstag, 29.08.2019

16:00 – 18:00 Uhr Öffentliche historische Stadtführung mit der gräflichen Köchin

Historische Themenstadtführung durch die Inselstadt mit der Köchin des Grafen

Heinrich von Badewide

Ort: Rathaus, Schlosswiese, Straße Unter den Linden/Lüneburger Damm, 23909

Ratzeburg

Info: Tourist-Information Ratzeburg, Tel.: + 49 (0) 45 41 – 80 00 886

Samstag, 31.08.2019

18:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Abschlusskonzert des Orgelsommers 2019 mit

Tobias Götting und dem Domchor

Orgel- und Chormusik von Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy,

Maurice Duruflé u.a.

Preis: 8,00 € ermäßigt 5 €

Abendkasse (freie Platzwahl)

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Regelmäßige Veranstaltungen

Märkte

Dienstags (Marktplatz)

08:00 – 14:00 Uhr

Freitags (Rathausplatz)

08:00 – 13:00 Uhr

Wochenmarkt: Frisches aus der Region

Ort: Dienstags Marktplatz Ratzeburg, Marktplatz , 23909 Ratzeburg

Freitags Auf dem Rathausplatz, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

Sonstiges

01.07.2019 – 10.08.2019

Gemäß Öffnungszeiten

Stadtbücherei

LESE-REGATTA 2019 vom 01.07. – 10.08.2019

Mach mit bei der LESE-REGATTA 2019: Endlich Ferien! Endlich lesen!

Ort: Stadtbücherei Ratzeburg, Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

27.07. – 04.08.2019

11:00 – 00:00 Uhr

24. Racesburg Wylag – „Das Wikingerleben damals“

Ort: Schlosswiese, 23909 Ratzeburg

22.07. – 25.07.2019

29.07. – 01.08.2019

11:00 – 17:00 Uhr

Jugendprojekt: Barlach GoYoung

Das Ausbildungsprojekt für kreative Jugendliche und junge Erwachsene im Alter

von 14-20 Jahren verbindet den Künstler Ernst Barlach mit Fragen der Gegenwart

und Zukunft. Was verbinden junge Menschen heute mit seiner Kunst? Welche

seiner Ideen sind auch für sie relevant? Wie steht es um die Perspektiven von

Nachhaltigkeit und Frieden in unserer Welt? In der gemeinsamen Arbeit mit der

Filmerin Ariane Bethusy-Huc und dem Konzeptkünstler Arne Lösekann werden die

Jugendlichen professionelle Videoinstallationen herstellen, um die Ergebnisse

ihrer Arbeit in medialen Präsentationsformaten zu kommunizieren.

Ort: Ernst Barlach Museum, Barlachstraße 3, 23909 Ratzeburg

Ausstellungen

03.05.2019 – 30.08.2019

Täglich 10:00 – 16:30 Uhr

Sonderausstellung: „Fluchtfälle zwischen Ostsee und Elbe“

Objekte erzählen Geschichten

Ort: Grenzhus Schlagsdorf, Neubauernweg 1, 19217 Schlagsdorf

21.05.2019 – 30.08.2019

Täglich 10:00 – 16:30 Uhr

Sonderausstellung: „Der Eiserne Vorhang in Bulgarien“

Fluchtschicksale von DDR-Bürgern

Ort: Grenzhus Schlagsdorf, Neubauernweg 1, 19217 Schlagsdorf

13.04.2019 – 01.09.2019

Täglich außer Montags,

10:00 – 13:00 Uhr

und 14:00 – 17:00 Uhr

Sonderausstellung: A. Paul Webers Meisterwerke der Zeichnung

Meisterwerke der Zeichnung aus dem Depot des Weber-Museums

Preis: 3,00 € Schüler: ab 1,00 €, Familienkarte: 6,- €

Ort: A. Paul Weber-Museum, Domhof 5, 23909 Ratzeburg

20.Mai – 19. August 2019

08:00 – 16:00 Uhr

Freitags 08:00 – 12:00 Uhr

Kunstausstellung: „Lebensfreude“

Monika Zweiniger aus Ratzeburg zeigt in ihrer Ausstellung „Lebensfreude“ ihre

Werke in Acryl, Öl, Pastell und Aquarell-Technik.

Ort: Kreishaus des Kreis Herzogtum Lauenburg, Am Markt 10, 23909 Ratzeburg

27.06.-25.08.2019

Di 13-18 Uhr

Mi+Do 11-18 Uhr

Sa 13-18 Uhr

Sonderausstellung: „Schönberger Ansichten Teil 1“

Im Rahmen der 800-Jahrfeier der Stadt Schönberg zeigt das die

Sonderausstellung „Schönberger Ansichten Teil 1“. Mit der Ausstellung präsentiert

das Volkskundemuseum erstmals Ansichten der Stadt Schönberg in dem Bereich

der Malerei und Grafik. Vor allem die in den vergangenen Jahren erworbenen oder

restaurierten Gemälde unterschiedlicher Kulturepochen werden präsentiert.

Ort: Volkskundemuseum Schönberg, Am Markt 1, 23923 Schönberg