Veranstaltungen Ratzeburg und Umgebung · Zeitraum: 08.11.2018 bis 30.11.2018 ( Stand 08.11.2018) · Regelmäßige Veranstaltungen befinden sich am Ende

Donnerstag, 08.11.2018

Konzert im Burgtheater: Queen in Ratzeburg

FOREVER QUEEN – THE ULTIMATE TRIBUTE, Originalgetreu! Eindrucksvoll!

Live!

Tickets versandkostenfrei über www.foreverqueen.de, Tickethotline:

0365/5481830

Vorverkauf: Burgtheater Ratzeburg

Ort: Burgtheater Ratzeburg, Theaterplatz 1, 23909 Ratzeburg

Info: Burgtheater Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45 41 – 803 080 Entenbuffet in der Römnitzer Mühle

Um Voranmeldung wird gebeten

Preis: 25,50 €

Ort: Römnitzer Mühle, Dorfstraße 32, 23909 Römnitz

Info: Römnitzer Mühle, Tel.: 04541 – 857 909

Freitag, 09.11.2018

Musical Dinner

Mit unserem original Hamburger Musical-Ensemble bieten wir Ihnen eine

unterhaltsame Mischung aus gastronomischen Genüssen und exklusiven

Musical-Highlights! Vergessen Sie für einige Stunden den Alltag und genießen

Ihre Lieblingslieder. Unsere professionellen Musical-Darsteller in originalgetreuen

Kostümen bringen den Glanz der großen Shows in greifbare Nähe. Hier sind Sie

“hautnah dabei”!

Wir präsentieren unter anderem Highlights aus König der Löwen * Das Phantom

der Oper * My Fair Lady * Grease * Tanz der Vampire * Mamma Mia * Elisabeth *

AIDA * Elisabeth * Cats * Die drei Musketiere * Die Schöne und das Biest * West

Side Story * u.a.

Diese Musical-Dinner-Show bringt das Flair der großen Bühnen mit

stimmgewaltigem LIVE-GESANG in das erlesene Ambiente anspruchsvoller

Gastronomie –Sie werden begeistert sein!

Sie können dem PHANTOM DER OPER nicht nur direkt ins Gesicht blicken,

sondern sind den Musical-Stars so nah, dass Sie die Träne im Auge von

ELISABETH glitzern sehen und den kalten Atem des VAMPIRS im Nacken

spüren. Lassen Sie sich von den heißen Rhythmen aus MAMMA MIA, GREASE

und BUDDY HOLLY mitreißen und freuen Sie sich auf eine Reise über den

Atlantik-Überfahrt nach New York und erleben Geschichten voller Träume,

Sehnsucht und Fernweh mit den UDO JÜRGENS-KLASSIKERN.

Bei uns gibt es keine weit entfernte Bühne, hier ist jeder direkt im Geschehen.

Dazu servieren wir ein vorzügliches Menü. Zusammen mit den kulinarischen

Köstlichkeiten wird Ihnen dieser Abend unvergessen bleiben.

Preis: 69,00 €

Ort: Römnitzer Mühle, Dorfstraße 32, 23909 Römnitz

Info: Römnitzer Mühle, Tel.: 04541 – 857 909

18:00 Uhr Finissage der Ausstellung: „Identität“

Finissage mit Vortrag von Dr. William Boehart „9. November – der

„heimlich-unheimliche“ Nationaltag der Deutschen“.

Ort: Kreismuseum Herzogtum Lauenburg, Domhof 12, 23909 Ratzeburg Info: Lauenburgischer Kunstverein e.V.

20:00 Uhr Kulturtage Dechow – Auf alten Pfannen lernt man kochen

Eine Frau und ein Mann treffen sich zufällig auf der Probebühne eines Theaters

wieder: Sie Lehrerin, er ihr ehemaliger Schüler; ihre Karriere kurz vor dem Ende,

seine Karriere kurz vor dem Durchstarten. Es entwickelt sich eine musikalische

Schlacht um das Drama mit den Vorsprechrollen, die Tücken des

Altersunterschieds und die Liebe zu theaterliebenden Theaterliebhabern. Es wird

gesungen, getrunken und Lieblingsklassiker werden deklamiert, denn es gibt

heute Abend nur eine Möglichkeit: sich mit geschlossenen Augen und offenen

Armen in die Liebe zu stürzen. Ein Plädoyer für die Liebe und ihre unbekannten

Seitenpfade und die Möglichkeit einer unmöglichen Beziehung –und währte sie

nur eine Nacht …

Karten gibt es ab sofort in der Tourist-Information im Ratzeburger Rathaus (Tel.

04541 / 8000-886).

Preis: 18,00 € ermäßigt 15,00 Euro Einlass ab 19:30 Uhr

Ort: Saal Haus Dechow, Dorfstraße 1, 19217 Dechow

Info: Kulturtage Dechow, Tel.: +49 (0) 388 73 – 334 60

Samstag, 10.11.2018

Regional- und Designmarkt im Kreismuseum

Im Regional- und Design-Markt werden professionell gestaltetes, anspruchsvolles

„Gebrauchsdesign“ sowie Slow Food aus der Grenzregion zwischen Mecklenburg

und Holstein angeboten. Die Aussteller präsentieren im Kreismuseum

landwirtschaftliche Produkte, Holz, Metall, Leder, Glas, Keramik, Schmuck,

Textiles, Essen &Trinken.

Die Stände sollen in die Museumsausstellung integriert werden, so dass

Zusammenhänge mit der ständigen Ausstellung entstehen: z.B. Heilkräuter, Tees

und Salben in der Apotheke, Textilien in der Nähe der Flachsverarbeitung.

Geöffnet am Samstag von 12-18 und am Sonntag von 10-17 Uhr.

Ort: Kreismuseum Herzogtum Lauenburg, Domhof 12, 23909 Ratzeburg

Info: Kreismuseum Herzogtum Lauenburg, Tel.: 04541 86070

14:00 Uhr Eröffnung „Die Parforcejagd des Hirschen“

Diesen Bildzyklus von Johann Elias Ridinger (1695-1768) bekamen wir vor einigen

Jahren geschenkt und freuen uns, diesen nun präsentieren zu können.

Ort: Volkskundemuseum Schönberg, Am Markt 1, 23923 Schönberg

Info: Volkskundemuseum Schönberg, Tel.: 038828-348993

16:00 Uhr Kinder spielen für Kinder und Erwachsene

Theaterstück nach dem tschechischen Märchen „Pit Pikus und die Möwe Leila“

von Friedrich Wolf

Preis: 4,00 bis 6,00 € Eintritt: Kinder 4€ , Erwachsene 6€

Ort: Theater im Stall, Alter Gutshof 8, 23883 Neu-Horst

Info: Theater im Stall, Tel.: +49 (0) 45 42 – 821 366

Sonntag, 11.11.2018

11:30 Uhr Prinzipella- der Wettbewerb der Orgelmäuse

Ein musikalisches Märchen für Kinder Christina Sophie meier Konzeption und

Orgel Carolin Koop – Erzählerin

Ort: St. Laurentius, Kirchstr. 21, 23911 Ziethen Info: Ev.-Luth. Kirchengemeinde Ziethen, Tel.: 04541/82608

12:00 – 14:30 Uhr Kulinarischer Herbst

Neben unserem täglichen reichhaltigen Frühstücksangebot und verschiedenen

Snacks servieren wir in unserem Hofcafe Gerichte der Saison. Um Qualität und

Frische zu garantieren, verarbeiten wir für unsere Speisen und Buffets eigene

Produkte wie Spargel, Kartoffeln, Schinken, Gallowayfleisch und

Geflügel.Überzeugen Sie sich selbst! Wir bitten um Voranmeldung.

Preis: 28,50 €

Ort: Kaisers Hofladen, Seestr. 58, 23911 Salem

Info: Kaiser’s Hofladen und Café, Tel.: 0 45 41 – 84 04 41

17:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Hubertusmesse

Bläsercorps Lübeck

Leitung: Michael Mull

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Mittwoch, 14.11.2018

19:30 Uhr Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft: Vortrag mit Prof. Dr.

Thalheim

Vortrag mit Prof. Dr. Bernhard Thalheim mit dem Thema „Mit Daten lügen“. Eintritt

für Mitglieder, Schüler und Studenten frei, sonst 5,- €.

Ort: SWR (Veranstaltungssaal), Schmilauer Str. 108, 23909 Ratzeburg

Info: Schl.-Holst. Universitätsgesellschaft – Sektion Ratzeburg, Tel.: 04541/82884

Donnerstag, 15.11.2018

19:00 Uhr Vortrag im Volkskundemuseum Schönberg

Vortrag von Volker Brand zur Entwicklungsgeschichte des Naturparks

Ort: Volkskundemuseum Schönberg, Am Markt 1, 23923 Schönberg

Info: Volkskundemuseum Schönberg, Tel.: 038828-348993

Freitag, 16.11.2018

17:00 Uhr Vernissage: Ausstellung „Frauen“ vom 16.11. – 14.12.2018 im Rathaus

FrauenGesichter – FrauenGeschichten – FrauenWelten

Die Ausstellung ist im Ratssaal des Ratzeburger Rathauses während der

Öffnungszeiten zu besichtigen.

Ort: Ratssaal des Rathauses, Rathaus / Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

Info: VHS Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 4541/8000-146

Samstag, 17.11.2018

17:00 Uhr Ratzeburger Dommusiken: JOHANNES-BRAHMS-TAGE – EIN DEUTSCHES

REQUIEM

Vor 150 Jahren, am Karfreitag 1868, wurde im Bremer Dom das Requiem von

Brahms uraufgeführt. Der Erstfassung wurden Instrumentalkompositionen von

Guiseppe Tartini, Johann Sebastian Bach und Robert Schumann sowie Auszüge

aus der Matthäuspassion von Bach (»Erbarme dich, mein Gott«) und Georg

Friedrich Händels Messias (»Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« und »Halleluja«)

zur Seite gestellt. An dieses denkwürdige Ereignis wird mit diesem Programm

erinnert.

Clemens Heidrich (Bass), Heike Peetz (Sopran), Marlen Herzog (Alt)

Ratzeburger Domchor, Telemannisches Collegium Michaelstein

Dirigent: Christian Skobowsky

Vorverkauf bei der Buchhandlung Weber,

https://veranstaltungen.weber-buch-rz.de/

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Sonntag, 18.11.2018

Donnerstag, 22.11.2018

19:30 Uhr Lesung im Petri-Forum – Petra Oelker

Petra Oelker liest aus ihrem neuen Roman „Die Brücke zwischen den

Welten“ vor.

Karten sind in der Buchhandlung Weber (04541 3449) , in der Buchhandlung am

Markt (04541 858502) erhältlich.

Preis: 7,50 €

Ort: Petri Forum, Am Markt 7, 23909 Ratzeburg

Info: Buchhandlung Am Markt, Tel.: +49 (04541) 858 502

Freitag, 23.11.2018

20:00 Uhr Jazz-Konzert – Park Stickney

Park Stickney (New York) ist derzeit unangefochten die Nr. 1 der Jazzharfe. Seine

Shows auf der großen Konzertharfe zeigen das besinnliche Instrument in völlig

neuem Gesicht. Hochvirtuose Techniken, die ihm in der Harfenwelt sonst keiner

nachmachen kann.

Weitere Informationen unter www.harplab.net Vorverkaufsstelle: Tourist-Information Ratzeburg, Unter den Linden 1, Tel:

04541-8000-886

Eine Kooperation mit dem Folkclub Mölln.

Preis: 18,00 €

Ort: Kreismuseum, Rokokosaal, Domhof 12, 23909 Ratzeburg

Info: Jazz in Ratzeburg e.V.

Samstag, 24.11.2018

„Gärtner sterben stets im Herbst“

Elisabeth, eine liebenswerte Lady, und ihr Ehemann Timotheus suchen mit

großer Umsicht einen Gärtner aus, der ihren schönen Park pflegen soll. Jedes

Jahr aufs Neue, denn im Herbst stellt sich Jahr für Jahr die Frage: Was tun, wenn

der Gärtner wegen des Regens nicht mehr arbeiten kann? Entlassen kommt für

das ältere Ehepaar natürlich nicht in Frage, man ist ja sozial eingestellt. Den

ganzen Winter durchfüttern scheint jedoch auch keine Option. Es gilt, die

Angelegenheit mit Fachwissen und Erfahrung zu lösen.

Preis: 69,00 €

Ort: Römnitzer Mühle, Dorfstraße 32, 23909 Römnitz

Info: Römnitzer Mühle, Tel.: 04541 – 857 909

Sonntag, 25.11.2018

10:15 Uhr Ratzeburger Dommusiken: Musik im Gottesdienst

„Ich will euch trösten“ – Ratzeburger Domchor – Christian Skobowsky (Orgel)

Ort: Ratzeburger Dom, Domhof 35, 23909 Ratzeburg

Info: Evangelisch-Lutherische Domkirchgemeinde zu Ratzeburg, Tel.: +49 (0) 45

41 – 34 06

Donnerstag, 29.11.2018

19:00 Uhr Vortrag im Volkskundemuseum Schönberg

Vom Essen und Trinken – Eine heitere Stunde mit Karin Liersch.

Ort: Volkskundemuseum Schönberg, Am Markt 1, 23923 Schönberg

Info: Volkskundemuseum Schönberg, Tel.: 038828-348993

Freitag, 30.11.2018

20:00 Uhr Eröffnung der Ausstellung „Christbaumschmuck und Modelleisenbahn aus

alter Zeit“

In diesem Jahr wird die beliebte Weihnachtsausstellung mit einem

Lichtbilder-Vortrag von Museumsleiter Dr. Klaus J. Dorsch am Freitag, dem 30.11.

um 20 Uhr im Rokoko-Saal eröffnet und von der Kreismusikschule musikalisch

untermalt. Gleichzeitig wird das neue Buch vorgestellt, in dem Dorsch auf 56

Seiten die schönsten Stücke der Ausstellung darstellt und kommentiert (übrigens

ein wunderbares Weihnachtsgeschenk!)

Das Museum zeigt in der Ausstellung wieder 320 Stücke Christbaumschmuck (aus

der Zeit zwischen 1830 und 1945) aus Glas, Tragant, Spinnglas, Tinsel und

leonischen Drähten. Dazu Papier-Oblaten, Weihnachtskarten (darunter die wohl

älteste der Welt!), Wattefiguren aus der Biedermeierzeit, Candy-Container, seltene

Cotillon-Orden, ungewöhnlich konstruierte Kerzenhalter, Schlitten,

Glasmacherwerkzeuge, kleine Gänsefederbäume, die auf Schiffen oder in

Lazaretten als Weihnachtsbaumersatz gedient haben, patriotischer

Christbaumschmuck aus dem Kaiserreich und historisch interessanter

Christbaumschmuckersatz aus dem Dritten Reich.

Neben einem Weihnachtsbaum um 1890 mit Gabentisch, einem Jugendstil-Baum

ganz in Silber und einem von der Decke hängenden Baum gibt es auch einen mit

gläsernen Vögeln.

Als besondere Attraktion zeigen wir eine Modelleisenbahnanlage der Spur 0, fast

ausschließlich mit „Märklin“- und „Bing“-Artikeln aus der Zeit 1905-30, darunter ein

seltener Schienenzeppelin und mehrere Bahnhöfe.

Die Eisenbahn fährt an den Tagen des Ratzeburger Insel-Advents, an denen das

Museum freien Eintritt gewährt, sowie auch an den Wochenenden jeweils ab 15

Uhr. Am 24., 25., 26. und 31. Dezember ist geschlossen.

Ort: Kreismuseum Herzogtum Lauenburg, Domhof 12, 23909 Ratzeburg

Info: Kreismuseum Herzogtum Lauenburg, Tel.: 04541 86070

Regelmäßige Veranstaltungen

Ausstellung „Frauen“ vom 16.11. – 14.12.2018 im Rathaus

FrauenGesichter – FrauenGeschichten – FrauenWelten

Die Ausstellung ist im Ratssaal des Ratzeburger Rathauses während der

Öffnungszeiten zu besichtigen.

Ort: Ratssaal des Rathauses, Rathaus / Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg

Tägliche Veranstaltung, Zeitraum: 16.11.2018 – 14.12.2018

Sonderausstellung „Verordnete Freundschaft“ im Grenzhus

„Verordnete Freundschaft. Die sowjetische Besatzungsmacht 1945 bis 1994“. Die

Ausstellung spannt einen historischen Bogen über fast fünf Jahrzehnte

sowjetischer Besatzungsherrschaft im Osten Deutschlands.

Öffnungszeiten im Grenzhus, Schlagsdorf: Montag bis Freitag von 10:00-16:30

Uhr, Samstag und Sonntag von 10:00-18:00 Uhr

Öffentliche Führungen im GRENZHUS während der Herbstferien

2. Oktober (15.00 Uhr), 6. Oktober (14.00 Uhr), 10. Oktober (15.00 Uhr), 13.

Oktober (14.00 Uhr), 17. Oktober (15.00 Uhr), 20. Oktober (14.00 Uhr). Teilnahme

ist kostenfrei, nur Eintritt in das GRENZHUS ist zu entrichten.

Ort: Grenzhus Schlagsdorf, Neubauernweg 1, 19217 Schlagsdorf

Tägliche Veranstaltung, Zeitraum: 02.10.2018 – 25.11.2018

Sonderausstellung „Zeichnungen der 30er und 40er Jahre “

Skurril – oft satirisch – und mit einer Nähe zu Weber und Kubin muten die

handwerklich meisterhaft gefertigten, dichten Federzeichnungen von Dr. Werner

Luft an, dessen Werke aus den 30er und 40er Jahren den Schwerpunkt der

Ausstellung bilden.

Luft wurde 1902 in Leipzig geboren und studierte in Berlin Kunstgeschichte und

Theaterwissenschaft. Von 1924-26 wirkte er als Dramaturg am Städtischen

Theater Kiel, wo er auch promovierte, arbeitete ab 1927 an Trickfilmen, verfasste

eigene Bücher über Kunst („Untergang der Bilderwelt“) und wirkte an mehreren

Kunstzeitschriften mit.

Er illustrierte als Autodidakt Bücher wie den Abenteuerroman „Schelmuffsky“

(1696 von Christian Reuter verfasst und dem „Simplicissimus“ von

Grimmelshausen ähnlich), „Grimms Märchen“ „Don Quichote“ oder Manzonis „Die

Verlobten“ und arbeitete an der Zeitschrift „neue linie“ mit. Viele seiner Bilder sind

in der Galerie Gurlitt in Berlin ausgestellt gewesen. Unter dem Nazi-Regime

wurden seine Veröffentlichungen und Ausstellungen verboten. Ab 1945 war er als

Kunsterzieher am Bismarck-Gymnasium Hamburg tätig.

Nach dem 2. Weltkrieg gab er seine gegenständliche Zeichenweise zugunsten

abstrakter Formgebung auf. Luft starb 1978 in Hamburg.

Öffnungszeiten: täglich (außer montags) 10-13 Uhr und 14-17 Uhr

Ort: A. Paul Weber-Museum, Domhof 5, 23909 Ratzeburg

Wöchentliche Veranstaltung, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag,

Samstag, Sonntag, Zeitraum: 14.09.2018 – 28.11.2018