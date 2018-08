Verbraucherzentrale informiert auf der Norla über Energie und Ernährung

Die Verbraucherzentrale präsentiert auf der Landwirtschaftsmesse Norla in Rendsburg vom 30. August bis 2. September ihr Angebot. Experten für Ernährung und Energie informieren die Gäste am Stand 203 in Halle 2 und beantworten Fragen zu aktuellen Verbraucherthemen. Für Haus- und Wohnungsbesitzer bieten die Ingenieure und Architekten der Energieberatung umfassende Informationen zu Sanierungsmaßnahmen wie dem Einbau einer neuen Heizung oder der Auswahl einer geeigneten Wärmedämmung. Bauherren können sich unter anderem zu neuer Heiztechnik und Fördermöglichkeiten beraten lassen. Tipps zum Energiesparen im Alltag, zur Schimmelbekämpfung und für mehr Komfort und Behaglichkeit zuhause runden das Angebot der Energieberatung ab.

Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungen

Bessere Leistungsfähigkeit, schmerzfreie Gelenke oder Vorbeugung gegen Erkältungen: Von Vitaminpillen und anderen Nahrungsergänzungen versprechen sich viele Menschen Gesundheit und Wohlbefinden. Doch wer braucht solche Mittel und was nützen sie? Die Experten am Stand informieren mit Beispielen über Inhaltsstoffe, Dosierung und Werbung. Am Quizrad können Standbesucher ihr Wissen rund um Nahrungsergänzungen auf die Probe stellen.

Im Forum: Vorträge mit alltagstauglichen Tipps für Verbraucher

Donnerstag, 30. August, 12 Uhr:

Energieberater Ingo Sell informiert über moderne Heiztechnik für Wärme und Warmwasserbereitung.

Freitag, 31. August, 10 Uhr:

Lebensmittelexpertin Gudrun Köster bietet Orientierung im Dschungel der Lebensmittelverpackungen.

Lebensmittelexpertin Gudrun Köster bietet Orientierung im Dschungel der Lebensmittelverpackungen. Sonntag, 2. September, 14 Uhr:

Ernährungsexpertin Selvihan Koç hält einen Vortrag zum Thema „schlank sein beginnt beim Einkaufen“.

Tipp: Gudrun Köster spricht bei der Expertenrunde zum Thema Haltungskennzeichnung beim Schweineforum des Bauernverbandes am Donnerstag auf dem Podium.