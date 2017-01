Versunkene Burgen. Unterwasserfunde im südlichen Ostholstein – 17.01.2017 19:30 Uhr Gemeinnützige – Der Referent leitet das Museum für Regionalgeschichte der Gemeinde Scharbeutz und Umgebung und ist Vorsitzender des gleichnamigen eingetragenen Vereins.



Als begeisterter Taucher hat er über viele Jahre in Gewässern im Bereich der Pönitzer Seenplatte und in den Seen im Einzugsgebiet der Schwartau geforscht. Die Auswertung der Tauch-Untersuchungen haben viele noch nicht bekannte Details erbracht, eröffnen neue Einsichten in die frühmittelalterliche Geschichte dieses Raumes und geben Antworten auf Fragen nach Anzahl und Ausdehnung früher Siedlungskammern in Ostholstein.

