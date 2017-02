Von Schleswig-Holstein in die weite Welt – Neugierige und international interessierte Schüler und Schulabsolventen können mittlerweile auf ganz verschiedenen Wegen Zeit im Ausland verbringen und dabei den Alltag in anderen Kulturen kennenlernen, Fremdsprachen verbessern und ihren Horizont erweitern.

Für den einen ist es ein mehrmonatiger Schüleraustausch, für den anderen eine kürzere Sprachreise. Vielleicht kommt aber auch eine Beschäftigung als Au-Pair, ein Backpacker-Abenteuer oder der Einsatz in einem internationalen Freiwilligendienst nach der Schulzeit in Frage. Diese und viele weitere Wege ins Ausland stellen am 25. Februar 2017 rund 25 Austauschorganisationen, Bildungsexperten sowie junge Rückkehrer auf der JugendBildungsmesse „JuBi“ im Katharineum zu Lübeck vor. Zwischen 10 und 16 Uhr geben die Experten interessierten Schülern und Eltern aus der Region einen Überblick über aktuelle Programme und Bewerbungsvoraussetzungen, beantworten offene Fragen und informieren an einigen Ständen über ausgeschriebene Stipendien. Die JugendBildungsmesse ist besonders für Schüler der Klassen 7 bis 13, ihre Eltern und Lehrkräfte geeignet. Der Eintritt zur Messe ist frei!

„Was gibt es Schöneres, als die Vielfalt dieser Welt zu entdecken?“ – diese Einstellung teilen neben der Schirmherrin der JugendBildungsmesse Lübeck, Senatorin Kathrin Weiher, jedes Jahr auch viele Tausend Jugendliche, die von Deutschland in die Welt aufbrechen, um selbstständiger zu werden, mehr über sich und andere zu lernen und um internationale Freundschaften zu schließen. Auslandsprogramme während oder nach der Schulzeit ermöglichen den jungen Weltentdeckern „in den Austausch mit anderen Menschen einzutreten, sich auf andere Lebensweisen einzulassen und mit anderen Sichtweisen und Erfahrungen auseinanderzusetzen“. Da die auf der JugendBildungsmesse vorgestellten Programme jedoch nicht selten mit hohen Kosten verbunden sind, gibt es u.a. am allgemeinen Infostand zusätzliche Hinweise zu alternativen Finanzierungsmöglichkeiten wie Auslands-BAföG oder Stipendien. Im Rahmen der „JuBi“ Messereihe werden zahlreiche WELTBÜRGER-Stipendien für Auslandsaufenthalte ausgeschrieben.

Als eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ tourt die „JuBi“ mittlerweile durch 46 Standorte in ganz Deutschland. Alle wichtigen Infos wie Ausstellerliste und Stipendieninformationen findet man unter www.weltweiser.de.

Kurz und bündig

7. JuBi – Die JugendBildungsmesse in Lübeck am 25. Februar 2017

Katharineum zu Lübeck

Königstraße 27-31

23552 Lübeck

ÖPNV: Innenstadt / Busse bis Haltestelle Katharineum

10 bis 16 Uhr – Eintritt frei!

Über uns

weltweiser ist ein unabhängiger Bildungsberatungsdienst & Verlag. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, sachkundig über Auslandsaufenthalte und internationale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High-School-Aufenthalte, Sprachreisen, Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste sowie Studium im Ausland zu informieren.

Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein Reiseveranstalter. Unsere Arbeit besteht darin, die Angebote unterschiedlicher Veranstalter unter die Lupe zu nehmen und für jeden einzelnen Interessenten die individuell besten Programme zu finden. Darüber hinaus veranstalten wir bundesweit die JugendBildungsmesse JuBi, veröffentlichen Ratgeber zu Auslandsaufenthalten, sind Herausgeber der Zeitung Stubenhocker, halten Vorträge an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen und betreiben verschiedene Internetforen.

Wir sind davon überzeugt, dass langfristige Auslandsaufenthalte nicht nur akademisch von großem Nutzen sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten können. Die Chance, eine andere Kultur zu erleben und seinen persönlichen Horizont zu erweitern, sollte man sich unserer Meinung nach nicht entgehen lassen.