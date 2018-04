Vortrag am 19. März 2018 im HAUS DER WISSENSCHAFT, Breite Straße Nr. 6 – 8 um 19.00 Uhr · Der Nautische Vereins zu Lübeck (NVL) setzt seine traditionellen Wintervorträge bei freiem Eintritt mit folgendem Thema fort: Bergung der „APL PANAMA“ · Der Referent, Kapitän Peter Meier, war mehr als 40 Jahre bei einer führenden deutschen Schlepp- und Bergungsfirma in leitender Stellung als Steuermann, Kapitän und Direktor beschäftigt. Seine entsprechenden Patente zum Steuermann und Kapitän absolvierte er an der Seefahrtschule in Bremerhaven.Er führte als Steuermann, Kapitän und als Bergungsinspektor weltweit große ozeangängige Bergungs– und Rettungsschlepper, machte Erfahrung in der Bergung von Wracks mit Schwimmkranen und war verantwortlich tätig auf den Gebieten der Rettungs– und Offshore-Aktivitäten.