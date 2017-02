Danke für 250 Mal in grün und weiß, Dennis Wehrendt! – Vor fast 14 Jahren, genauer im Sommer 2003, kam Dennis Wehrendt vom Oldenburger SV in die B-Jugend des VfB Lübeck. Drei Jahre später, im Oktober 2006, stand er erstmals in einem Regionalligaspiel für Grünweiß auf dem Platz. Beim 2:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Magdeburg feierte er einen gelungenen Einstand. Mit kleinen Abstechern nach Kassel und Norderstedt in der Zeit von 2011 bis 2013, blieb er den Grünweißen treu und so sollten bis zum Auswärtsspiel in Hildesheim kurz vor Weihnachten 249 weitere Pflichtspieleinsätze in Punkt- und Pokalspielen dazukommen.

Vor dem heutigen Spiel gegen den FC St. Pauli bedankte sich der VfB ganz herzlich für Wehrendts bisherigen Einsatz in grün und weiß. Wir freuen uns auf die nächsten 250 Einsätze mit dir, Dennis!