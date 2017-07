Die Programmpunkte der Travemünder Woche Sonntag, 23. Juli Stadtwerke Lübeck Bühne am Lotsenturm

ab 13:00 Uhr: Die Melker – Kult-Oldie-Spaßband aus Norderstedt

ab 17:30 Uhr: Jezzy & JayemSoul – Rap & Soul vom Lübecker Musikerduo

ab 18:30 Uhr: Eröffnungsfeier Jugendmeisterschaften

ab 20:30 Uhr: The Rockhouse Brothers – Mitreißende Rock ’n‘ Roll Show Stadtwerke Lübeck Festivalgarten

ganztägig: Klangwald – Interaktive Klang-Instrumente

16:30 – 21:30 Uhr: Radio Barkas – die kleinste Radiostation der Niederlande

12:00 – 20:00 Uhr: Archiv des Weltensammlers – Einblicke in fremde Dimensionen und Träume

14, 16 und 18 Uhr: Monsieur Momo – visuelle und nonverbale Clownerie LN + NDR Medienzelt

14:00 Uhr: Treffen mit Eva Diederich und Gerrit Derkowski

16:00 Uhr: Krimi-Zeit: Der Travemünder Autor Guido Bleil liest aus seinem neuen Buch

18:15 Uhr: Talk im Medienzelt mit der Segel-Bundesliga

20:00 Uhr: Blau-Weiße-Jungs (Shanty-Chor) Holsten Biergarten „Ankerplatz“

15:00 – 19:00 Uhr: Jasper Vogts Hafenmusikanten Strandallee (Höhe Brügmanngarten)

ganztägig: Gipsy Village mit Live-Musik (Caricia Band, Antony Bauer Junior, Aranka Straus & Roma Stars, Swing Gipsy Rose) Beach Club Schiff Ahoi

14:00 Uhr: Kaffee am Meer: Peter Loose am Akkordeon

18:00 Uhr: Gegen den Skorbut: Cocktailparty mit DJ Kyle Travepromenade

vorauss. 17 Uhr: SAP Trave Race: Segel-Bundesliga Montag, 24. Juli Stadtwerke Lübeck Bühne am Lotsenturm

ab 18.30 Uhr: United Four – die härteste Tanzkapelle der Welt Stadtwerke Lübeck Festivalgarten

ganztägig: Klangwald – Interaktive Klang-Instrumente

16:30 – 21:30 Uhr: Radio Barkas – die kleinste Radiostation der Niederlande

12:00 – 20:00 Uhr: Archiv des Weltensammlers – Einblicke in fremde Dimensionen und Träume

14, 16 und 18 Uhr: Monsieur Momo – visuelle und nonverbale Clownerie LN + NDR Medienzelt

17:00 Uhr: Science Café zum Thema Aquakultur

18:15 Uhr: Talk im Medienzelt mit Rolf Landerl (Trainer VfB Lübeck) und Hans-Friedrich „Mecki“ Brunner (Trainer Eutin 08)

20:00 Uhr: Lukas Kowalski Strandallee (Höhe Brügmanngarten)

ganztägig: Gipsy Village mit Live-Musik (Caricia Band, Antony Bauer Junior, Aranka Straus & Roma Stars, Swing Gipsy Rose) Beach Club Schiff Ahoi

18:00 Uhr: Landgang: Mit DJ Kyle Travepromenade

vorauss. 17 Uhr: SAP Trave Race: Europe

22.45 Uhr: Laser- und Pyroshow an der „Passat“ Das volle Programm der Travemünder Woche gibt es HIER.