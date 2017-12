Foto: TBF/Holger Kasnitz · Fair-Play-Cup mit HSV-Legende Horst Hrubesch · Das Fussball-Event in Schleswig-Holstein vom 27.12.17 – 30.12.17 in Ratekau, ist das größte Jugendfußballturnier Norddeutschlands. In diesem Jahr ist auch HSV-Legende Horst Hrubesch mit von der Partie.

am 28. Dezember 2017, 14:13 Uhr