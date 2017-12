GFL-Trio für die Cougars · Die Kader-Planung nimmt auch bei den Zweitliga-Footballern der Lübeck Cougars Formen an: Mit Lennart Stolina (24), Mohamed Arfaoui (23) und Finn Diercks (23) können die „Berglöwen“ drei junge Spieler mit GFL-Erfahrung im Team begrüßen. „Ich freue mich auf die drei, sie werden uns 2018 sicher helfend “, betont Head Coach Mark Holtze.Stolina (1,88m/93 kg) wechselt von den Kiel Baltic Hurricanes an die Trave. Der Wide Receiver startete seine Laufbahn nach einem Austauschjahr in den USA bei den Hamburg Junior Devils, und wechselte nach einem Jahr bei den Blue Devils zu den Elmshorn Fighting Pirates. Aufgrund des Studiums verschlug es ihn nach Kiel, wo er drei Jahres bei den Canes spielte und 2015 den EFL-Bowl gewann und 2016 und 2017 erst im GFL-Halbfinale mit den Kielern ausschied. „Die letzte Saison hatte ich mir mehr Spielzeit erhofft und habe dadurch fast den Spaß am Football verloren. Daher der Schritt in die GFL2, was allerdings für mich kein Rückschritt darstellt, weil ich denke, dass in Lübeck guter Football gespielt wird und viele talentierte Jungs dabei sind“, betont Stolina. „Ich denke, dass ich dem Team dabei helfen kann, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren und in naher Zukunft um den Aufstieg mitzuspielen. Das mein Bruder in Lübeck wohnt ist dabei noch ein sehr positiver Nebeneffekt, da ich nun die Möglichkeit habe ihn häufiger zu sehen.“

Ebenfalls zuletzt für die Baltic Hurricanes aktiv war Mohamed Arfaoui (1,72 m/83 kg). Der flinke Running Back begann 2010 bei den Junior Canes und gehörte ebenfalls 2015 dem EFL-Siegerteam der Canes an. Und auch Running Back Finn Diercks (1,67 m/70 kg) entspringt ursprünglich der Canes-Jugend, wechselte 2014 dann aber zu den Hamburg Huskies und schloss sich nach einer berufsbedingten Pause zuletzt den Neumünster Castle Demons an.

Unterdessen haben mit Daniel Richter, Belal Mougal (beide Trainerstab Lübeck Seals) sowie Clifford Laukens und US-Runningback Khairi Dickson (beide Elmshorn Fighting Pirates) vier Spieler den Club verlassen.

Die Cougars starten Ende April in die neue GFL2-Saison.