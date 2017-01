Kevin Weggen wechselt auf Leihbasis nach Schönberg – Kevin Weggen, im vergangenen Sommer vom MSV Duisburg an die Lohmühle gewechselt, wird in der Rückrunde der laufenden Saison für den FC Schönberg 95 in der Regionalliga Nordost auflaufen. Die Verantwortlichen beider Vereine haben sich auf ein entsprechendes Ausleihgeschäft verständigt.

Der 23jährige Mittelfeldspieler, der in dieser Saison auf 14 Regionalligaeinsätze kam und dabei ein Tor erzielte, wird im kommenden Sommer an die Lohmühle zurückkehren, wo er noch einen Vertrag bis zum 30.06.2018 hat.

„Wir konnten Kevin angesichts der hohen Konkurrenzsituation auf seiner Position nicht die Einsatzzeiten versprechen, die er sich selbst wünscht, um sich weiter entwickeln zu können“, erklärt Sportvorstand Wolf Müller die Personalie. „Beide Parteien erhoffen sich, dass dies in Schönberg der Fall sein wird und Kevin im Sommer mit deutlich mehr Regionalligaerfahrung zu uns zurückkehren wird.“

Der VfB Lübeck wünscht Kevin Weggen viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben beim FC Schönberg 95!