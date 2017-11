Landessportverband Schleswig-Holstein sucht „Sportler des Jahres 2017“. Medienpartner: NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin · Hinter vielen Athletinnen und Athleten aus Schleswig-Holstein liegt ein großes Sportjahr mit Emotionen, olympischen Medaillen, Titeln und Meisterschaften. Wer hat Ihnen 2017 am meisten imponiert? Der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) sucht die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres, unterstützt von den Medienpartnern NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin. Wer das Rennen macht, entscheiden die Sportfans. Unter www.ndr.de/sh können die Nutzer ab 22. November 2017 ihren Favoriten in den drei Kategorien wählen. Mehrfach-Abstimmungen sind möglich. Das Voting endet am 8. Dezember 2017, um 12.00 Uhr.

Eine Jury aus LSV-Vertretern und der Vereinigung der schleswig-holsteinischen Sportjournalisten hat jeweils sechs Athletinnen und Athleten sowie fünf Mannschaften nominiert.

Die Nominierten für die Wahl „Sportler des Jahres 2017“ in Schleswig-Holstein sind:

Sportlerin (Disziplin)

Anna Gehring (Leichtathletik)

Frieda Hämmerling (Rudern)

Hanna Knüppel (Reiten)

Petra Lenz (Karate Kata, Para)

Annemarie Stark (Boxen)

Sinja Weychardt (Synchronschwimmen)

Sportler (Disziplin)

Florian Kahllund (Bogenschießen)

Vincent Langer (Windsurfen)

Dominic Ressel (Judo)

Finn Schröder (Rudern)

Lorenz Schümann (Beachvolleyball)

Tim Weidenbecher (Ju-Jutsu)

Mannschaft (Disziplin)

Kiel Baltic Hurricanes (American Football)

KSV Holstein (Fußball)

Max Boehme/Justus Schmidt (Segeln)

SG Flensburg-Handewitt (Handball)

THW Kiel (Handball)

Wer die Wahl in den jeweiligen Kategorien gewonnen hat, gibt der Landessportverband am 13. Dezember ab 18 Uhr im Kieler Schloss bekannt. Dort werden die Sportler in einem feierlichen Rahmen geehrt. Durch den Abend führt ARD Moderator Gerhard Delling. Das Schleswig-Holstein Magazin berichtet ab 19.30 Uhr live von der Veranstaltung.

Text: NDR