Schlussbericht: Prora Solitaire 2. Deutsche Beach Polo Meisterschaft – Der Beginn dieses Jubiläumsturnieres, „10 Jahre Beach Polo am Timmendorfer Strand“, begann durchwachsen-holperig. Ein mehr als stürmischer Ostwind mit Windstärken von bis zu 80 km/h wehte von Dienstag bis Freitag und spülte die schon aufgebaute Beach Polo ARENA komplett weg.

Dennoch konnte das DPV Turnier am Freitag um 16.00 Uhr mit den Spielen starten. Sechs Teams mit 60 Polo Polo Pferden waren in diesem Jahr angereist. Die weiteste Anreise nahmen zwei Spieler aus Cancun (Mexico) auf sich. An allen drei Tagen wurden jeweils drei Spiele abgehalten.

Nachdem der Samstag schon mit sehr schönen Wetter und mehr als spannenden Spielen startete, wurden alle Spieler, Gäste und Partner mit strahlendem Sonnenschein an einen fantastischen Finaltag bei den Deutschen Beach Polo Meisterschaften am Timmendorfer Strand belohnt. Mehr als 20.000 Gäste verfolgten an diesem Wochenenden die spannenden Chukka. Eine zünftige Players Party am Samstagabend im Nightclub „73B“ des Maritim Seehotel Timmendorfer Strand rundete das Event ab.

Am Sonntag standen die neuen Deutschen Beach Polo Meister 2017 fest: Enno Hubertus Grams und Patrik Maleitzke erkämpftenn sich nach drei Spieltagen den Turniersieg und den Titel „Deutscher Beach Polo Meister 2017“.

Die Ergebnisse: (in Klammern die Spieler Handicaps)

Platz 1: Team Securitas AG – Enno Hubertus Grams (0) & Patrick Maleitzke (+4)

Platz 2: Team Maritim Seehotel / Wizard – Jeanette Diekmann (0) & Comanche Gallardo (+3)

Platz 3: Team Hugo Pfohe Ford / Land Schleswig Holstein – Christian Völkers (0) & Lukas Sdrenka (+3)

Platz 4: Juwelier Reuer Berlin / Precice Hotel Collection – Steffen Lange (0) & Hector Alvarez (+3)

Platz 5: Team Prora Solitaire – AzizaGhane/Richard Amon (0) & Dominik Velaszquez (+3)

Platz 6: Team Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus / Polo & Style – Gustavo Miranda (0) & Manolo Calvo (+3)

Ein großer Dank der Veranstalter geht mit Vorfreude auf eine Fortsetzung in 2018 an die vielen anfeuernden Zuschauer, Helfer, Grooms, Spieler und Partner, die dieses Polo-Wochenende möglich gemacht haben.