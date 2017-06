08/16-Gottesdienst 11. Juni „verlässlich?“

08/16-Gottesdienst am 11.06.2017 „verlässlich?“ · Am Sonntag, den 11.06.2017, feiert die St. Matthäi-Gemeinde, Schwartauer Allee 38 in Lübeck, um 11.00 Uhr wieder ihren „08/16- Gottesdienst“. Die aktuelle Ausgabe steht unter dem Motto: „verlässlich?“ Fake news und ähnliche Dinge sind an der Tagesordnung und scheinen unser Leben zu beeinflussen. „Wem oder was kann ich eigentlich noch glauben?“ ist nicht die einzige Frage, die das ca. 30-köpfige Team um Pastor Michael Schulze bewegt hat. „Wo oder bei wem finden wir in unserem Leben ein Fundament, welchem wir trauen können?“ und „Welche Rolle spielt Gott dabei?“ sind weitere spannende Fragen, über die im Gottesdienst nachgedacht werden soll. Wie es der Name 08/16 verrät, handelt es sich nicht um einen herkömmlichen Gottesdienst. Aufgespannte Segel im Altarraum, eine themenbezogene Dekoration, ein Anspiel sowie die von der 08/16 Band gespielte moderne Musik sorgen für „frischen Wind“. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit bei einem kleinen Imbiss ins Gespräch kommen.

am 2. Juni 2017, 19:47 Uhr