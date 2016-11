08/16-Gottesdienst am 13.11.2016 „TROST-LOS“ – Unter dem Motto „TROST-LOS?“ laden Pastor Johannes Ströh und sein Team wieder alle Interessierten in die St. Matthäi-Kirche, Schwartauer Allee 38, in Lübeck zum nächsten „08/16- Gottesdienst“ ein. Im Hinblick auf die kommenden grauen Novembertage stehen dabei am 13.11.2016 um 11.00 Uhr folgende Fragen im Mittelpunkt: Wo empfinde ich in meinem Leben Trostlosigkeit? Wo brauche ich Trost bzw. wie komme ich aus dieser Trostlosigkeit heraus? Wie es der Name 08/16 verrät, handelt es sich nicht um einen herkömmlichen Gottesdienst. Aufgespannte Segel im Altarraum, eine themenbezogene Dekoration, eine Pantomime sowie die von der 08/16 Band gespielte moderne Musik sorgen für „frischen Wind“. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit bei einem kleinen Imbiss ins Gespräch kommen.

am 10. November 2016, 11:55 Uhr