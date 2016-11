08/16-Gottesdienst am 13.11.2016 „TROST-LOS“ – Unter dem Motto „TROST-LOS?“ laden Pastor Johannes Ströh und sein Team wieder alle Interessierten in die St. Matthäi-Kirche, Schwartauer Allee 38, in Lübeck zum nächsten „08/16- Gottesdienst“ ein.

Im Hinblick auf die kommenden grauen Novembertage stehen dabei am 13.11.2016 um 11.00 Uhr folgende Fragen im Mittelpunkt: Wo empfinde ich in meinem Leben Trostlosigkeit? Wo brauche ich Trost bzw. wie komme ich aus dieser Trostlosigkeit heraus? Wie es der Name 08/16 verrät, handelt es sich nicht um einen herkömmlichen Gottesdienst.

Aufgespannte Segel im Altarraum, eine themenbezogene Dekoration, eine Pantomime sowie die von der 08/16 Band gespielte moderne Musik sorgen für „frischen Wind“. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit bei einem kleinen Imbiss ins Gespräch kommen.